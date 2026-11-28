Magda Waligórska i jej dorobek aktorski. W jakich produkcjach wystąpiła?

Magdalena Waligórska-Lisiecka urodziła się w 1981 roku w Jędrzejowie. Polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna ma za sobą studia z wiedzy o teatrze na warszawskiej Akademii Teatralnej oraz dyplom wydziału aktorskiego wrocławskiej filii PWST w Krakowie. Choć ogólnopolską popularność przyniosła jej rola barmanki Wioletki Koteckiej w serialu TVP „Ranczo”, oprócz ról komediowych gra także postacie dramatyczne. W 2026 roku ponownie wcieliła się w swoją flagową bohaterkę w kontynuacji zatytułowanej „Ranczo. Zemsta wiedźm”.

W dorobku ma również występy w serialach „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”, „Pierwsza miłość” i „Plebania”. Na dużym ekranie pojawiła się w filmach „Testosteron”, „Ile waży koń trojański?” czy „Moje córki krowy”, a widzowie teatralni mogą ją regularnie oglądać na scenach w całym kraju, między innymi w warszawskim Teatrze Capitol.

W życiu prywatnym jej mężem jest aktor Mateusz Lisiecki, z którym doczekała się dwojga dzieci.

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Magda Waligórska o castingu do „Rancza”. Starała się o inną rolę

Dla widzów „Rancza” serial to nie tylko główne postacie pokroju Lucy Wilskiej, Kusego czy wójta i proboszcza, ale także bohaterowie drugoplanowi, których wątki rozrastały się z każdym kolejnym sezonem. Taką przemianę przeszła właśnie Wioletka, która z rozwiązłej barmanki stała się żoną i matką. W wywiadzie dla portalu VOX FM Magdalena Waligórska-Lisiecka opowiedziała o kulisach swojego castingu do produkcji.

„Byłam zaproszona na casting, z tym że do roli Klaudii. W pierwszych wersjach scenariusza takiej postaci jak Wioletka w pełnym tego słowa znaczeniu nie było. Była barmanka krzycząca: „Policja!”. I właśnie tę jednozdaniową rolę dostałam po castingu do Klaudii. Potem zostałam zaproszona na próby czytane, dopisano mi parę kolejnych zdań i tak od jednych zdjęć do drugich ta postać się rozwijała” – wspominała aktorka.

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Twórcy serialu nie zakładali początkowo, że postać Wioletki zdobędzie tak ogromną sympatię widzów.

„Absolutnie nie, w ogóle tego nie czułam. Złożyły się na to dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak wspomniałam, na początku ta rola była maciupeńka. W scenariuszu pierwszych serii przy każdym bohaterze znajdował się krótki opis, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę te postacie wyewoluują. Przy Wioletce było napisane: „przecudnej urody wiejska dziewczyna”. Bardzo mnie ten opis zestresował, bo nie był to czas, kiedy postrzegałam siebie jako wyjątkowo atrakcyjną osobę. Myślę, że wiele dziewczyn w wieku takiej burzy i naporu ma problemy z samoakceptacją” – powiedziała Waligórska-Lisiecka dla VOX FM.

Sporym wyzwaniem dla aktorki oraz pionu charakteryzacji okazało się stworzenie odpowiedniego wizerunku bohaterki. Ostateczny wygląd Wioletki to efekt małego starcia na planie z reżyserem Wojciechem Adamczykiem.

„Kiedy trafiłam na plan, myślałam o tej postaci podobnie jak charakteryzatorki i kostiumografki. Ubrały mnie w długą, luźną, białą sukienkę, miałam rozpuszczone, naturalne włosy, minimalny makijaż i chyba nawet jakiś wianek na głowie - taką boginkę przechadzającą się wśród zbóż. W tej wersji wyszłam na plan pokazać się do akceptacji reżyserowi. Wojtek Adamczyk spojrzał na mnie i powiedział: „Nie, nie, nie, źle, nic z tego. Proszę ją ubrać w mini, szpilki, kolczyki koła, natapirować włosy i zrobić ostry, przerysowany makijaż”. W trybie pilnym byłam przebierana i przemalowywana na zupełnie inną osobę. Gdyby Wojtek nie miał pomysłu na tak wyrazistą, mocną postać, nic by z tego nie powstało. Byłaby to zupełnie inna Wioletka i być może zniknęłaby już po pierwszej serii. Natomiast ta wymyślona na nowo bohaterka dała mi jako aktorce mnóstwo inspiracji do tego, żeby pokombinować z jej głosem, chodem, gestykulacją. Dostałam gotowy materiał, z którym mogłam pracować” – powiedziała aktorka.