Dasz radę dokończyć najlepsze teksty Halinki Kiepskiej w quizie? To idealny test dla wielbicieli “Świata według Kiepskich”

Patrząc jak najbardziej się da w przeszłość, początkowo rodzina Kiepskich liczyła sobie pięć osób. Małżeństwo, czyli Ferdynand i Halina (Andrzej Grabowski i Marzena Kipiel-Sztuka), ich dzieci: Walduś i Mariolka (Bartosz Żukowski i Barbara Mularczyk) oraz Babka - Rozalia (z bliżej nieznanych powodów) również Kiepska (w tej roli sama Krystyna Feldman). Tytułowa rodzina znajdowała się w samym centrum dziś uznawanego już za kultowy serialu i to wokół niej konstruowano większość tych najważniejszych wątków. W kolejnych sezonach oblicza familii zmieniały się: po śmierci Krystyny Feldman pożegnaliśmy postać niezastąpionej babki. Ta jednak stale i często była wspominana przez bohaterów. Po rezygnacji z gry w serialu Bartosza Żukowskiego, Walduś został wysłany do Ameryki, z której powrócił po kilku latach - i to z żoną Jolasią (Anna llczuk) u boku.

Jedyna w swoim rodzaju Halinka

Od samego początku na czele Kiepskich stała ona - 'Matka Polka', pielęgniarka, aktywnie działająca na rzecz polskiej służby zdrowia, uprzejma sąsiadka, zaradna kobieta Halinka Kiepska. To na jej barkach spoczywała konieczność utrzymania całej rodziny i znoszenia swojego bezrobotnego, leniwego, a przy tym uwielbiającego coś kombinować męża.

Szok! Ostatnie lata Marzena Kipiel-Sztuka spędziła w hospicjum. Niewielu wiedziało, jak jest źle Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Halinka jakoś jednak musiała sobie z tym całym towarzystwem radzić. Nie da się nie zauważyć, że jej główną bronią był ostry jak brzytwa język i celne riposty - którymi trafiała przede wszystkim w swojego męża. Pamiętasz te najbardziej kultowe cytaty Halinki?

Czas na quiz!