Marzena Kipiel-Sztuka to nie tylko serial “Świat według Kiepskich”. Aktorka zagrała w tych ważnych produkcjach

Marzena Kipiel-Sztuka urodziła się 19 października 1965 roku w Legnicy. Choć ukończyła technikum budowlane, od zawsze przyciągały ją kino i teatr, w związku z czym już w 1987 roku rozpoczęła pracę jako suflerka w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Dwa lata później natomiast została aktorką Teatrze Dramatycznym w Legnicy, z którym współpracowała aż do 2000 roku. Aktorką została w 1991 roku, po zdaniu egzaminu eksternistycznego. Przez pierwsze lata skupiała się na pracy teatralnej, dopiero pod koniec lat 90. zaczęła łączyć siły ze światem kina i telewizji.

Przełomem dla kariery aktorki stał się rok 1999, kiedy to zaczęła ona wcielać się w postać Halinki w serialu Świat według Kiepskich. Bohaterka, żona Ferdka, matka Mariolki i Waldusia, była tą, która trzymała całą rodzinę w ryzach i mimo trudnej sytuacji nigdy nie traciła ze swojej hardości i pozytywnego podejścia do rzeczywistości - nic dziwnego, że Halinka natychmiastowo podbiła serca widzów i widzek.

Polacy pokochali ją za rolę Halinki Kiepskiej. Tak wygląda grób Marzeny Kipiel-Sztuki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Role Marzeny Kipiel-Sztuki

Niestety, 9 czerwca 2024 roku Renata Pałys, czyli wcielająca się w Świecie według Kiepskich w postać Heleny Paździoch aktorka, przekazała informację o śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki. Aktorka zmarła tego dnia we wczesnych godzinach porannych w wyniku przewlekłej choroby, z którą zmagała się od dłuższego czasu. Choć początkowo pojawiły się głosy, że Kipiel-Sztuka odeszła z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, to Pałys zdementowała te pogłoski dodając, że nie została upoważniona do podania przyczyny śmierci do informacji publicznej. Przyczyną śmierci aktorki najprawdopodobniej była choroba nowotworowa.

Choć Marzena Kipiel-Sztuka to dziś dla wielu właśnie Halinka z "Kiepskich", to aktorka w trakcie kariery pojawiała się w różnych produkcjach - również w takiej, która została nagrodzona Oscarem! Chcąc uczcić pamięć zmarłej, w galerii na samej górze przedstawiamy Wam pięć produkcji, w których zagrała Marzena Kipiel-Sztuka.

Poniżej spróbuj się w quizie z tekstów Halinki ze "Świata według Kiepskich":