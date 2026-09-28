"Czterej Pancerni i pies", "07 zgłoś się" i wiele innych! Rozwiąż quiz z polskich seriali z lat 60-tych!

Polska kinematografia lat 60. do dziś cieszy się ogromną popularnością - nic dziwnego! To właśnie w tym okresie na ekranach pojawiają się produkcje, za które odpowiadali przedstawiciele tzw. Polskiej szkoły filmowej, która, choć zlikwidowana na początku dekady, to miała wpływ na kolejne powstające produkcje. Karierę robili także twórcy, najczęściej będący debiutantami, spoza tego grona, np. Roman Polański czy Tadeusz Chmielewski. Spore sukcesy w tych latach odnosili także filmowcy, którzy starali się naśladować francuską Nową Falę, czy polska szkoła animacji.

Groby aktorów "Czterech pancernych" i "Wojny domowej". Niezapomniani

Czas na quiz z polskiej klasyki serialowej z dawnych lat

Filmowe produkcje to jednak nie wszystko! Właśnie lata 60. okazały się być kluczowe dla polskiego serialu - 5 stycznia 1965 roku zadebiutował pierwszy polski serial. Mowa o komediowo-sensacyjnym projekcie Barbara i Jan, gdzie w główne role dziennikarki i fotoreportera wcielili się Janina Traczykówna i Jan Kobuszewski. W latach 60. po raz pierwszy na ekranach telewizorów pojawiły się takie seriale jak Stawka większa niż życie czy Czterej pancerni i pies. Jak dobrze znasz te i inne polskie seriale lat 60?

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Jak dobrze znasz polskie seriale lat 60-tych? QUIZ Pytanie 1 z 10 Tajemnicę jakiego, rzekomo nawiedzonego miejsca starali się odkryć bohaterowie serialu "Barbara i Jan"? Kopalni Wiatraka Redakcji Następne pytanie