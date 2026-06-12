Co zabrać na festiwal rockowy? Zestaw przetrwania na Jarocin, Pol’and’Rock i wiele innych

Co rockowego nas czeka w 2026?

Tegoroczne lato ustawia poprzeczkę wysoko nawet na tle ostatnich pięciu sezonów. 3–6 czerwca w Stoczni Cesarskiej w Gdańsku odbył się Mystic Festival 2026 — cztery dni, pięć scen, ponad 90 zespołów, w line-upie m.in. Megadeth, Anthrax, Mastodon, Behemoth, Black Label Society, Electric Wizard, Down, Saxon, Cavalera, Overkill i Decapitated. Już przed jego rozpoczęciem, organizatorzy określali festiwal mianem największego wydarzenia metalowego w Polsce.

Wielkimi krokami nadchodzi Open'er 2026 1–4 lipca, w składzie z The Weeknd, Florence + the Machine i Tame Impala na głównych scenach. Po nim Tauron Nowa Muzyka w Katowickiej Strefie Kultury (ambient, jazz, elektronika, eksperyment), w lipcu Audioriver, Castle Party i kultowy Jarocin, w sierpniu OFF Festival w Katowicach, a w finale sezonu, 30 lipca – 1 sierpnia, Pol'and'Rock pod Czaplinkiem-Broczyno — z frekwencją regularnie sięgającą trzech czwartych miliona osób w ciągu trzech dni. Po drodze, w pełni zarezerwowane na rockowe weekendy klubowe, Sabaton, Behemoth, Skunk Anansie i kilkudziesięciu innych wykonawców.

Cztery dni w mosh picie, dwa kilometry dziennie do food trucków i z powrotem, noc w namiocie w temperaturze dochodzącej do trzydziestu kilku stopni w lipcu, ranek z obolałą głową, kawą i butelką wody mineralnej. To wszystko przypomina fizyczny test wytrzymałościowy, na który należy się odpowiednio przygotować.

Aby pomóc naszym słuchaczom przetrwać nawet najgorętsze koncerty i najbardziej szalone pogo, sieć Super-Pharm – działająca w modelu health & beauty, łącząca aptekę, drogerię i perfumerię pod jednym dachem, przygotowała listę ekwipunku, którego nie powinno zabraknąć w festiwalowym plecaku.

Na brak prysznica – antyperspirant

Pierwszy element rockowego zestawu przetrwania jest najbardziej oczywisty i najbardziej praktyczny. W ciągu czterech dni festiwalu prysznic bierze się raz, dwa, czasem ani razu, w zależności od standardu pola namiotowego i długości kolejek. Tymczasem temperatura w mosh picie potrafi przekroczyć trzydzieści pięć stopni, a koszulka z logiem zespołu, którego ostatni raz słuchało się piętnaście lat temu, ma wytrzymać do końca koncertu, najlepiej w tej samej formie, w jakiej została kupiona.

Dezodorant na osiem godzin to za mało. Antyperspirant deklarujący skuteczność 48 lub 72 godziny, w formule bezbarwnej, nie pozostawiającej śladów na ciemnych ubraniach, dla skóry wrażliwej (dopuszczonej do stosowania nawet po depilacji) — to dziś absolutne minimum. Mężczyźni 30+ chętnie sięgają też po formuły bez soli aluminium, w wariantach naturalnych, z lekkimi nutami zapachowymi, które nie będą dusić innych festiwalowiczów.

Zdrowy wybór – krem z filtrem

Druga zmiana jest poważniejsza. Krem z filtrem SPF 30 lub 50 trafia dziś do plecaka festiwalowego regularnie i w różnych formach. Powodów jest kilka, ale jeden najważniejszy: dorosły fan ciężkich brzmień coraz częściej czyta polskie statystyki onkologiczne, a te są jednoznaczne. Czerniak skóry to dziś jeden z najszybciej rosnących nowotworów w Polsce, z dynamiką wzrostu na poziomie ok. 70% w ostatniej dekadzie i ok. 3,7–4 tys. nowych przypadków rocznie. Pod względem dynamiki to pierwszy nowotwór u mężczyzn. Polacy z jasną karnacją (fototyp I lub II) są w tej statystyce szczególnie narażeni, a przeciętny fan rocka stojący osiem godzin pod sceną w lipcowe popołudnie w Gdyni jest właśnie takim fototypem.

Rekomendacje dermatologiczne są wprost: filtr SPF 30 lub 50, najlepiej z ochroną UVA (oznaczoną symbolem „UVA" w kółku albo skalą PA), nakładany w odpowiedniej ilości (ok. 2 mg/cm², w przeliczeniu ok. 1,1 g na samą twarz, czyli kilkukrotnie więcej, niż większość osób stosuje), z reaplikacją co 2–3 godziny ekspozycji. Na festiwalu warto dodatkowo nałożyć też krem po każdym dłuższym poceniu się i bezwzględnie po wytarciu twarzy w trakcie koncertu. Najwygodniejszy zestaw na cztery dni, to kremy w lekkich formułach matujących (pasują pod czapkę z daszkiem albo bandanę), preparaty z filtrami mineralnymi dla skóry wrażliwej, fluidy w sprayu do łatwej reaplikacji w trakcie dnia. Ten gest, jeszcze pięć lat temu mógł wzbudzać lekkie zdziwienie w gronie znajomych, dziś staje się powszechnym i zdrowym standardem.

Festiwalowa apteczka

Jedną z najważniejszych rzeczy, które powinny się znaleźć w festiwalowym plecaku jest podręczna apteczka. Wystarczy kompaktowy zestaw umieszczony w bocznej kieszeni 35-litrowego plecaka. W najbardziej podstawowej wersji wyposażenia prywatnej apteczki, powinny się znaleźć:

leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (ibuprofen, paracetamol, najlepiej w dwóch opakowaniach, żeby móc dawać je rotacyjnie co kilka godzin), na ból głowy po słońcu, mięśniowy po mosh picie, gardło zdarte krzyczeniem;

(ibuprofen, paracetamol, najlepiej w dwóch opakowaniach, żeby móc dawać je rotacyjnie co kilka godzin), na ból głowy po słońcu, mięśniowy po mosh picie, gardło zdarte krzyczeniem; elektrolity w saszetkach (Litorsal, Hydronea, Dicoflor Elektrolity albo zwykły glukoza-elektrolit z apteki), kluczowe, gdy do organizmu od czterech dni leci głównie piwo i kawa, a temperatura na polu trzyma się powyżej trzydziestu;

(Litorsal, Hydronea, Dicoflor Elektrolity albo zwykły glukoza-elektrolit z apteki), kluczowe, gdy do organizmu od czterech dni leci głównie piwo i kawa, a temperatura na polu trzyma się powyżej trzydziestu; plastry opatrunkowe i hydrokoloidowe , na pęcherze od nowych glanów, otarcia, drobne skaleczenia po mosh picie;

, na pęcherze od nowych glanów, otarcia, drobne skaleczenia po mosh picie; żel chłodząco-łagodzący po opalaniu z panthenolem lub aloesem — nawet przy konsekwentnym kremie z filtrem, dwadzieścia godzin słońca przez cztery dni wciąż potrafi podrażnić skórę;

— nawet przy konsekwentnym kremie z filtrem, dwadzieścia godzin słońca przez cztery dni wciąż potrafi podrażnić skórę; lek przeciwhistaminowy (cetyryzyna, loratadyna) — na ukąszenia komarów, łagodne reakcje alergiczne, lekkie pokrzywki od kurzu i potu;

(cetyryzyna, loratadyna) — na ukąszenia komarów, łagodne reakcje alergiczne, lekkie pokrzywki od kurzu i potu; zatyczki do uszu (najlepiej dwie pary, w tym jedna kapsułkowa filtrująca decybele, ale przepuszczająca muzykę), koncerty potrafią mieć osiągać poziomy ciśnienia akustycznego, po których uszy „dzwonią" jeszcze w drodze powrotnej, a podczas festiwalu często też decydujemy się na drzemki w namiocie między koncertami;

(najlepiej dwie pary, w tym jedna kapsułkowa filtrująca decybele, ale przepuszczająca muzykę), koncerty potrafią mieć osiągać poziomy ciśnienia akustycznego, po których uszy „dzwonią" jeszcze w drodze powrotnej, a podczas festiwalu często też decydujemy się na drzemki w namiocie między koncertami; żel antybakteryjny do rąk i wilgotne chusteczki, gdy dostęp do bieżącej wody jest ograniczony.

Całość waży niespełna 400 gramów i mieści się w foliowym pokrowcu śniadaniowym. A już po pierwszym sezonie, w którym apteczka się sprawdza, dorosły fan ciężkich brzmień traktuje ją tak samo jak dobre buty trekkingowe, jako obowiązkowy element wyposażenia.

Co naprawdę zniknęło z plecaka rockowca

Można na to wszystko spojrzeć z dystansem i potraktować jako kolejny etap mainstreamowania kultury ciężkich brzmień. Ale za takim składem zestawu przetrwania stoi doświadczenie pokolenia fanów, którzy pamiętają pierwszy Woodstock i w trakcie tych dwóch, trzech dekad zdążyli nabrać pokory i pożegnać wstyd z chęci dbania o siebie.

Z plecaka doświadczonego rockowca, zniknęło w tym samym czasie coś, z czym czasem ciężko się pogodzić: złudzenie, że po trzydziestu pięciu stopniach w mosh picie i czterech dniach bez ciepłej wody, organizm pozostanie w formie tak w czasach studenckich. Zamiast tego, coraz częściej buduje się przekonanie, że dobre przygotowanie i bezpieczna zabawa, pozwala wycisnąć z festiwalu znacznie więcej.

Materiał sponsorowany