Co wiesz o Monice z serialu "Przyjaciele"? Przekonaj się o tym w trudnym quizie!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-09 14:53

Serial "Przyjaciele" nie bez powodu cieszy się statusem kultowego. Produkcja trafiła w idealny moment światowych przemian obyczajowych i kulturowych, które stanowiły ważną część jej fabuły. Także fakt przekazywania opowieści o grupie młodych, szukających siebie znajomych był czymś nowym. Jedną z Pań z tej paczki była Monica - co o niej wiesz?

Co wiesz o Monice z serialu Przyjaciele? Przekonaj się o tym w quizie!

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Autor: Courtesy Everett Collection/ East News Quiz o Monice z "Przyjaciół"

Być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale faktem jest, że w chwili rozpoczęcia prac na planie serialu, który cały świat poznał pod tytułem Przyjaciele, największą gwiazdą obsady była niejaka Courteney Cox. To ona właśnie w początkach lat 90. miała już na koncie grę w serialu Family Ties, pojawiła się także u boku Jima Carreya w komediowym przeboju Ace Ventura: psi detektyw. Nie można pominąć także niezwykle szczególnego epizodu z kariery Courteney.

Już w 1984 roku, a więc na dziesięć lat przed startem emisji Przyjaciół, zagrała ona główną rolę żeńską w teledysku do przeboju Bruce'a Springsteena. Mowa o obrazu do klasyka Dancing in the Dark z absolutnie legendarnego dziś wydawnictwa Born in the U.S.A. Mająca już na koncie pewne sukcesy Cox największą światową sławę i rozpoznawalność zyskała jednak dopiero jako Monica Geller, w którą wcielała się w jednym z najważniejszych seriali komediowych wszech czasów od 1994 do 2004 roku, a więc przez równo dziesięć lat! Jeszcze w trakcie emisji produkcji Courteney została gwiazdą kultowej serii slasherów Krzyk.

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Dobrze znasz Monikę z "Przyjaciół"? Sprawdź to!

Tym razem postanowiliśmy więc nieco dokładniej sprawdzić waszą wiedzę właśnie o tej konkretnej bohaterce tak uwielbianych Przyjaciół. Co wiesz o Monice? Przekonaj się o tym w poniższym quizie!

Co wiesz o Monice z serialu "Przyjaciele"? Przekonaj się o tym w quizie!
Pytanie 1 z 10
Czy Monica miała naturalnie czarne włosy?

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