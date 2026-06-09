Co wiesz o Monice z serialu "Przyjaciele"? Przekonaj się o tym w trudnym quizie!

Być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale faktem jest, że w chwili rozpoczęcia prac na planie serialu, który cały świat poznał pod tytułem Przyjaciele, największą gwiazdą obsady była niejaka Courteney Cox. To ona właśnie w początkach lat 90. miała już na koncie grę w serialu Family Ties, pojawiła się także u boku Jima Carreya w komediowym przeboju Ace Ventura: psi detektyw. Nie można pominąć także niezwykle szczególnego epizodu z kariery Courteney.

Już w 1984 roku, a więc na dziesięć lat przed startem emisji Przyjaciół, zagrała ona główną rolę żeńską w teledysku do przeboju Bruce'a Springsteena. Mowa o obrazu do klasyka Dancing in the Dark z absolutnie legendarnego dziś wydawnictwa Born in the U.S.A. Mająca już na koncie pewne sukcesy Cox największą światową sławę i rozpoznawalność zyskała jednak dopiero jako Monica Geller, w którą wcielała się w jednym z najważniejszych seriali komediowych wszech czasów od 1994 do 2004 roku, a więc przez równo dziesięć lat! Jeszcze w trakcie emisji produkcji Courteney została gwiazdą kultowej serii slasherów Krzyk.

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