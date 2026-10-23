Życie w trasie to bajka? Josh Homme z Queens of The Stone Age zdradził, z czym się wtedy zmaga

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-23 12:19

Już tylko dni dzielą nas od premiery nowego studyjnego wydawnictwa Queens of the Stone Age. Oczywiście promocji "Perfecth" towarzyszyć będzie globalna trasa koncertowa. Takie życie, niemal non stop na scenie, brzmi jak bajka? Bynajmniej takowym nie jest, o czym Josh Homme opowiedział w nowym wywiadzie.

Josh Homme z zespołem Queens of the Stone Age. O kulisach tras koncertowych przeczytasz na EskaRock.
Autor: Andreas Neumann/ Materiały prasowe

Od 2023 roku w obozie Queens of the Stone Age naprawdę dużo się dzieje. Trzy lata temu w czerwcu zespół zakończył trwającą aż sześć lat przerwę wydawniczą, prezentując świetnie przyjęty i nominowany do Grammy album In Times New Roman...

Jego promocji towarzyszyła trasa koncertowa, z którą grupa dotarła do Polski aż dwa razy - na Open'er Festival 2023 oraz dwa lata później na warszawski Torwar. W 2024 roku QOTSA zrobili sobie krótką przerwę, wymuszoną problemami zdrowotnymi Josha Homme, który dziś nie ukrywa, że całkiem niedawno zmagał się z chorobą nowotworową. Gdzieś w tak zwanym międzyczasie jednak formacja zaprezentowała minialbum Alive in the Catacombs, wciąż koncertowała, także latem tego roku po Europie, dzięki czemu zagrała kolejne dwa koncerty w Polsce. Okazją ku temu stała się wspólna seria występów z System of a Down, która zawitała na warszawski PGE Narodowy.

Queens of the Stone Age - najlepsze numery rockowej formacji

Już na tym etapie grupa niekiedy włączała do setlisty niewydany wtedy oficjalnie utwór Easy Street. Gdy w końcu ujrzał on światło dzienne to zapewniano, że jest to "jednorazowa" przygoda jednak już w sierpniu dostaliśmy ogłoszenie nowej, dziewiątej płyty Queens of the Stone Age. Perfecth ukaże się już dosłownie za kilka dni, 30 października.

Wiadomo już, że także i tym razem grupa ma zamiar ograć nowy materiał na koncertach. Takie życie, niemal non stop w trasie, co niektórym może się jawić niczym bajka. Nie do końca tak to wygląda, o czym mówi Homme w nowym wywiadzie.

Josh Homme o poczuciu samotności w trasie koncertowej

W rozmowie z Zanem Lowe z Apple Music muzyk mówi, że życie w trasie jest wyjątkowo niestabilne i rozbijające człowieka. Nie ukrywa, że on sam mierzy się w tym czasie z bardzo dużą samotnością, co przede wszystkim ma związek z rozłąką z trójką jego dzieci.

Joshua zaznacza, że nie narzeka na życie, jakie ma, ale opisuje to, jak wygląda ono za kulisami, gdy nie stoi na scenie przed tysiącami fanów i fanek:

Po prostu tak to już bywa – człowiek mimowolnie przygląda się cudzemu życiu, niczym ktoś, kto zagląda w wystawy sklepowe. Widzisz młode pary na pierwszej randce… byłem świadkiem oświadczyn. Widziałem kłótnie i rozstania, widziałem rodziny w parku. Widziałem bójki, flirtowanie – widziałem to wszystko. A kiedy masz własną rodzinę, która czeka w domu, ich życie toczy się dalej - w tych chwilach przyzwyczajają się do egzystencji bez ciebie. Musisz więc zrozumieć, co to oznacza i co o tym myślisz. Dla mnie było to ogromne wyzwanie - opowiada Joshua Homme.

Queens of the Stone Age to koncertowi giganci. Oto TOP10 kawałków, bez których nie ma występu zespołu!

Queens of the Stone Age
Galeria zdjęć 11