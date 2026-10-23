Joulie Fox walczy z jesienią nową piosenką. Oto „Skończyło Się Lato”

Joulie Fox nie chce żegnać się z latem

Kiedy za oknem robi się coraz chłodniej i bardziej szaro, Joulie Fox postanowiła zawalczyć z jesienną chandrą w najlepszy możliwy sposób – nową piosenką. Artystka, która dotarła do ćwierćfinału programu „Must Be The Music” i została okrzyknięta „polską Blondie” podczas festiwalu Great September, wypuściła właśnie singiel „Skończyło Się Lato”. To nostalgiczny, ale jednocześnie pełen gitarowej energii utwór, który ma osłodzić nam pożegnanie z ulubioną porą roku.

Nowa piosenka jest jednocześnie ostatnią zapowiedzią nadchodzącego mini albumu wokalistki, który będzie nosił tytuł „Kiedyś Było Lepiej”. Jak się okazuje, dla Joulie Fox to coś więcej niż tylko muzyczna premiera. To osobisty sposób na radzenie sobie z nielubianą porą roku.

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„Tracę motywację do działania”

Choć sama urodziła się jesienią, artystka nie ukrywa, że ta pora roku zupełnie jej nie służy. W nowym materiale Joulie Fox szczerze opowiedziała o swoich odczuciach związanych ze zmieniającą się aurą. Jak przyznaje, chłodne powietrze ma na nią wyjątkowo zły wpływ.

„Urodziłam się jesienią, a sama myśl o tym, że będzie zimno i ciemno przyprawia mnie o dreszcze. Lato jest moją ukochaną porą roku — długie wieczory, zapach słońca na skórze, przygody, które zapisują się w nas jak w książkach” – wyznaje. „Co roku pierwszy powiew chłodniejszego powietrza wywołuje u mnie ogromny smutek. Nie wiem, czy to kwestia jakiegoś DNA z poprzednich wcieleń, ale ten podmuch zimnego wiatru autentycznie sprawia, że tracę motywację do działania” – dodaje wokalistka.

Kulisy powstania piosenki „Skończyło się Lato”

Inspiracją do stworzenia nowego singla było tegoroczne lato, które dla artystki okazało się wyjątkowe. Jak sama wspomina, postanowiła w pełni wykorzystać wolniejszy czas i nadrobić wszystkie zaległości. Spontaniczne wyjazdy, koncerty i nocne podróże stały się kanwą dla opowieści zawartej w piosence.

„Powiedziałam sobie: »To lato będzie najlepsze!« i dosłownie tak było! Żyłam bardzo spontanicznie: jeździłam nad morze, chodziłam na koncerty i gong baths, podróżowałam po nocach londyńskim metrem, biegałam po lesie i tak powstał utwór »Skończyło się Lato«, który opowiada właśnie o tym, żeby brać dobre momenty garściami” – opowiada Joulie Fox.

Artystka zdradziła również, że piosenka ma drugie dno. Jak wyjaśnia, utwór „w przenośni odnosi się do przelotnej wakacyjnej miłości, której chciałoby się po prostu więcej”.

„Moje ponure demówki dostają pozytywnego kopa”

Singiel powstał we współpracy z wrocławskim producentem Radkiem Baranowskim, a za jego miks odpowiada Marcin Szwajcar. Joulie Fox nie kryje zadowolenia z tego, jak przebiegała praca nad piosenką. Szczególnie docenia wkład producenta, który potrafi odmienić jej pierwotne pomysły.

„Współpraca z Radkiem za każdym razem sprawia, że moje ponure demówki dostają jakiegoś pozytywnego kopa, którego zupełnie się nie spodziewam. Uwielbiam to uczucie, gdy odsłuchuję pierwsze wersje Radka i jestem nimi totalnie zaskoczona, a finalnie uzależniam się na maksa od tego, co zadziało się z moją pierwotną wersją” – podsumowuje artystka.