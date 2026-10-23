Rammstein wydaje jedyną taką książkę: "List miłosny do czterech niezapomnianych lat stadionowej trasy koncertowej"

Pięcioma koncertami w Niemczech zakończyła się trwająca, oczywiście z przerwami, od 2019 roku trasa "Rammstein Stadium Tour". Po ostatnim pokazie w jej ramach grupa wydała oświadczenie, w którym wprost zapowiedziała, że po intensywnym czasie zamierza zrobić sobie przerwę, przy czym dała do zrozumienia, że nie jest w stanie stwierdzić, ile ona potrwa.

Od zakończenia serii występów minęły w lipcu tego roku już dwa lata. Choć w przestrzeni publicznej regularnie pojawiają się plotki o możliwym, czy to wydaniu przez Rammsteina znanych fanom z koncertów utworów, nadchodzącej premierze serialu dokumentalnego o zespole - czy w końcu jego powrocie na scenę w 2027 roku, to nic z tego na ten moment nie zostało potwierdzone.

Rammstein - najlepsze teledyski zespołu / Eska Rock

W końcu we wrześniu tego roku okazało się, że jesienią do kin na całym świecie trafi nowy film koncertowy grupy. "Live in Mexico City” będzie miało swoją premierę już 4 listopada, a nieco ponad dwa tygodnie później, 20 listopada, ukaże się album z zapisem występu. Szykują się więc dobre tygodnie dla fanów i fanek niemieckiej legendy industrialnego metalu - a to nadal nie wszystko!

Nadchodzi książka dla fanów i fanek Rammsteina!

Tym razem grupa za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych ogłosiła, że za filmem koncertowym i albumem live wyda także książkę. Wydawnictwo liczy sobie dokładnie 296 stron, na których zamieszczone zostały przede wszystkim zdjęcia, przedstawiające zespół tak na scenie, jak i za kulisami zakończonej już serii występów. Jak napisała sama grupa, książka ta to: "list miłosny do czterech niezapomnianych lat stadionowej trasy koncertowej zespołu Rammstein!".

Pozycja dostępna jest w sprzedaży wraz z wyjątkową, gdyż rozszerzoną wersją filmu koncertowego Live in Mexico City, który w tym wydaniu trwa aż 142 minuty!