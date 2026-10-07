Syd Barrett upamiętniony w wyjątkowy sposób! Klub piłkarski zagra w specjalnych koszulkach

Syd Barrett, legendarny wokalista i gitarzysta Pink Floyd, w styczniu tego roku, gdyby żył, świętowałby swoje 80. urodziny. Niestety, muzyk odszedł z tego świata dwie dekady temu. Mimo, że nie ma go już z nami, pamięć o nim nie ginie.

Klub piłkarski Cambridge United postanowił oddać mu hołd. I zaprezentował wyjątkową koszulkę meczową. Drużyna wystąpi w nich jednorazowo podczas meczu u siebie przeciwko Blackpool z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego (przypada 10 października). Cały projekt powstał w ścisłej współpracy z rodziną Barretta.

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Koszulka, co istotne, jest naszpikowana symbolami nawiązującymi do życia i twórczości Syda Barretta. Wzór w diamenty/romby to czytelne nawiązanie do słynnego utworu Pink Floyd, a mianowicie Shine On You Crazy Diamond. Kolorystyka odpowiada z kolei charakterystycznym deskom podłogowym z okładki jego solowego albumu The Madcap Laughs. Na wspomnianej koszulce znalazł się również specjalny emblemat z nazwiskiem byłego członka PF.

– Muzyka Syda Barretta wciąż inspiruje oddanych fanów na całym świecie, ale jego korzenie znajdują się właśnie tutaj, w Cambridge. Jesteśmy dumni, że możemy uczcić jego dziedzictwo koszulką zaprojektowaną wspólnie z jego rodziną, łącząc społeczność piłkarską i muzyczną naszego miasta w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego – powiedział, cytowany w informacji prasowej, Alex Tunbridge, dyrektor wykonawczy w Cambridge United.

Kibice i fani Pink Floyd mogą nabyć koszulki w oficjalnym sklepie klubu piłkarskie w cenie 55 funtów (dla dorosłych) i 45 funtów (dla dzieci). Warto nadmienić, że unikalne egzemplarze, w których zawodnicy wyjdą na murawę, zostaną po meczu wylicytowane na aukcji charytatywnej, z której zysk zasili lokalne organizacje wspierające zdrowie psychiczne w hrabstwie Cambridgeshire.

Przypomnijmy, że Barrett wziął udział w nagrywaniu trzech pierwszych singli Pink Floyd, debiutu The Piper at the Gates of Dawn (1967) oraz części drugiego krążka A Saucerful of Secrets (1968). Słychać go także w kilku utworów, które ujrzały światło dzienne później. Muzyk odszedł ze składu PF w kwietniu 1968. Rok później rozpoczął karierę solową, która również nie potrwała zbyt długo. W 1970 wypuścił on dwa studyjne wydanictwa: The Madcap Laughs i Barrett.

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