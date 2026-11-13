Wielki powrót albumu Grzegorza Ciechowskiego. W środku niepublikowane zdjęcia artysty

Grzegorz Ciechowski - "TAK TAK!". Album powraca w wyjątkowej odsłonie

To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów polskiej muzyki. Kultowy album Grzegorza Ciechowskiego „TAK TAK!”, wydany pod pseudonimem Obywatel G.C., właśnie dziś, 13 listopada 2026 roku, trafia ponownie na rynek. Jego powrót ma wyjątkowy charakter – zbiega się z 25. rocznicą śmierci artysty, uważanego za jedną z najważniejszych i najbardziej charyzmatycznych postaci w historii polskiej sceny.

Album, który pierwotnie ukazał się w 1988 roku, teraz wraca w specjalnej, kolekcjonerskiej edycji. To propozycja nie tylko dla wieloletnich fanów twórczości Ciechowskiego, ale również dla tych, którzy dopiero teraz mają szansę odkryć jego muzyczny fenomen.

Czerwony winyl i niepublikowane zdjęcia. Co kryje kolekcjonerska edycja?

Wydawcy zadbali o to, by reedycja robiła wrażenie. Album został wydany na efektownym, czerwonym winylu, co od razu podkreśla jego unikatowy charakter. Na płycie znalazło się osiem zremasterowanych utworów, które dzięki nowemu opracowaniu zyskały jeszcze większą głębię brzmienia.

To jednak nie wszystko. Całość zamknięto w eleganckiej, książkowej oprawie. W środku fani znajdą prawdziwy skarb – ekskluzywny booklet z niepublikowanymi dotąd fotografiami Grzegorza Ciechowskiego autorstwa Małgorzaty Potockiej. Uzupełnieniem są wspomnienia osób, które brały udział w powstawaniu tego legendarnego krążka.

Ponadczasowy komentarz do rzeczywistości

Płyta „TAK TAK!” to dzieło, które wymyka się prostym definicjom. Ciechowski połączył tu nową falę z rockiem, art rockiem, elektroniką, a nawet jazzem. Dzięki oryginalnym aranżacjom i znakomitej realizacji dźwięku, za którą odpowiadał Rafał Paczkowski, album do dziś brzmi świeżo i nie traci nic ze swojej artystycznej siły.

To także bezkompromisowy komentarz do otaczającej rzeczywistości. W tekstach artysta poruszał tematy lęków, rozczarowań, cenzury i zakłamania mediów. To właśnie z tego albumu pochodzą tak kultowe utwory jak „Tak... Tak... to ja” oraz „Nie pytaj o Polskę”, których przekaz pozostaje zaskakująco aktualny i wciąż trafia do kolejnych pokoleń słuchaczy.

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Polskie dziedzictwo muzyczne w nowej oprawie

Za wyjątkowe wydawnictwo odpowiada wytwórnia Legendy Polskiej Muzyki / N-TEQ, która specjalizuje się w przywracaniu blasku najważniejszym albumom w historii polskiej muzyki. W jej katalogu znajdują się już reedycje płyt takich artystów jak Zbigniew Wodecki, Wanda i Banda czy Andrzej Zaucha.

Nowa odsłona albumu „TAK TAK!” Grzegorza Ciechowskiego to kolejny dowód na to, że twórcy z szacunkiem podchodzą do oryginalnego materiału, dbając jednocześnie o najwyższą jakość i zachowanie muzycznego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Premiera kolekcjonerskiego wydania odbywa się 13 listopada.

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