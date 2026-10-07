Wielka niespodzianka dla Muńka Staszczyka. Nowa płyta T.Love to tak naprawdę prezent na jego urodziny

Muniek Staszczyk dostał wyjątkowy prezent na urodziny

Lider zespołu T.Love ma powody do radości. Chociaż premiera najnowszego albumu grupy „Orajt” w wersji winylowej zaplanowana jest na 5 listopada 2026 roku, to data ta nie jest przypadkowa. To właśnie tego dnia Muniek Staszczyk będzie obchodził swoje urodziny, a płyta jest niespodzianką, jaką przygotował dla niego wydawca.

Fani, którzy poznali już materiał z płyty CD lub serwisów streamingowych, teraz będą mogli sięgnąć po specjalne, kolekcjonerskie wydanie. Przedsprzedaż krążka w sklepie MusicDrop już ruszyła.

Tak kiedyś wyglądał Muniek Staszczyk. Na starych zdjęciach ciężko go rozpoznać

„Orajt” T.Love na czerwonym winylu

Winylowa edycja albumu „Orajt” to połączenie gitarowej energii, z której słynie zespół T.Love, z efektowną oprawą graficzną. Projekt okładki, za który odpowiada Forin – Grzegorz Piwnicki, wyróżnia się charakterystycznym motywem zgniecionej puszki. Całość dopełnia sam krążek, który będzie miał wyrazisty, czerwony i transparentny kolor.

„Mega fajnie, że wydawca zrobił mi taką niespodziankę!”

Sam Muniek Staszczyk nie kryje zadowolenia z nadchodzącej premiery. Wokalista podkreśla, że format winylowy doskonale pasuje do oprawy wizualnej płyty i jest wdzięczny za urodzinowy gest ze strony wytwórni.

– Bardzo się cieszę, że płyta Orajt ukazuje się w wersji winylowej. Super grafika okładki, którą stworzył mistrz Forin, zdecydowanie zasługuje na ten format. No i mega fajnie, że wydawca Universal zrobił mi taką niespodziankę na urodziny! – przyznaje lider T.Love.

Gdzie kupić nową płytę T.Love?

Jak dodaje muzyk, będzie też specjalna okazja, by zdobyć album osobiście. Nowy winyl oraz gadżety związane z wydawnictwem będą dostępne podczas koncertu zespołu.

– Płytę, jak i merch związany z płytą Orajt, będzie można kupić m.in. na naszym koncercie 28.11 w Stodole w Warszawie! – zapowiada Muniek Staszczyk.