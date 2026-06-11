Wideo-perełka dla fanów Metalliki! Rzadkie nagranie z Marianne Faithfull na scenie trafiło do sieci

Metallica w 1997 roku naprawdę zaskoczyła swoich fanów. Formacja niespodziewanie, nieco ponad rok po premierze albumu Load, na który fani i fanki czekali aż pięć lat, wydała kolejny krążek!

Wraz z ukazaniem się Reload okazało się, że poprzednie wydawnictwo planowane było jako podwójne, ostatecznie jednak podjęto decyzję o podzieleniu projektu na dwa. Jako pierwszy zwiastun swojego siódmego krążka Metallica wydała utwór The Memory Remains, w którym, po raz pierwszy w historii grupy, pojawił się gość - a właściwie, to gościni! Mowa o Marianne Faithfull, której charakterystyczny zaśpiew słyszymy w kompozycji.

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Gratka dla fanów Metalliki! Rzadkie nagranie wykonania "The Memory Remains" z Marianne Faithfull trafiło do sieci!

Zespół i artystka rzadko wykonywali utwór wspólnie. Z pewnością najbardziej znanym wykonaniem The Memory Remains dla wielu i wiele jest te z programu "Saturday Night Live" z grudnia 1997 roku, udział w którym wzięła także Marianne Faithfull.

Faktem jest, że w tym samym roku formacja i słynna wokalistka dali jeszcze jeden, nieco mniej znany i kojarzony telewizyjny występ. Mowa o programie "TFI Friday", który był emitowany w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem stacji Channel 4. To w ramach tego show właśnie, jeszcze wcześniej, niż w "Saturday Night Live", gdyż w listopadzie 1997 roku, jeszcze przed premierą samego Reload, Metallica i Marianne Faithfull wykonali wspólny utwór.

Nagranie tego występu przez dłuższy czas było raczej trudno dostępne w sieci - aż do teraz! 9 czerwca jest trafiło ono na kanał TFI Friday Official w serwisie YouTube - zobacz poniżej!

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