Jimi Hendrix doczekał się własnej ulicy w Nowym Jorku. Oficjalna uroczystość już za nami

Jimi Hendrix na zawsze zapisał się w historii muzyki jako absolutny bóg gitary, który zrewolucjonizował rockowe brzmienie. Choć od jego śmierci minęło już ponad pół wieku, pamięć o nim jest żywa. W kultowej dzielnicy Greenwich Village na dobre właśnie rozgościła się słynna "purpurowa mgła". Hendrix został bowiem oficjalnie uhonorowany w Nowym Jorku.

Od 10 czerwca 2026 roku West 8th Street nosi oficjalną nazwę: Jimi Hendrix Way. Warto wspomnieć, że ulica ta znajduje się zaledwie jedną przecznicę od słynnego, założonego przez gitarzystę, studia Electric Lady Studios.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Za sukcesem projektu stoi m.in. nowojorski radny Harvey Epstein, a także fundacja zarządzająca spuścizną po artyście, Experience Hendrix. W oficjalnej uroczystości udział wzięła chociażby Janie Hendrix, siostra muzyka, która nie kryła wzruszenia z takiego wyróżnienia.

– Jesteśmy dumni, że możemy dziś uczcić dziedzictwo Jimiego Hendrixa. Nasz okręg od dawna jest centrum kultury, sztuki i aktywizmu, a Jimi Hendrix ucieleśniał wszystkie te ideały. Był nie tylko muzykiem-pionierem, ale także silnym głosem na rzecz pokoju, równości rasowej i sprawiedliwości społecznej. Zrewolucjonizował muzykę w tej dzielnicy i to całkowicie naturalne, że ta ulica nosi teraz jego imię – powiedział Epstein, cytowany w komunikacie prasowym.

It's official... This morning New York City officially and permanently co-named West 8th Street as Jimi Hendrix Way. 💜 The new street sign unveiled today at the corner of 6th Avenue and West 8th Street is just down the street from Jimi Hendrix's landmark Electric Lady Studios… pic.twitter.com/DzYU1BLtDh— Jimi Hendrix (@JimiHendrix) June 10, 2026

W trakcie uroczystości ogłoszono takż start ogólnokrajowej współpracy edukacyjnej fundacji Teach Rock, którą powołał do życia Steven Van Zandt, gitarzysta współpracujący z Bruce'em Springsteenem, z Experience Hendrix. Dzięki niej uczniowie będą mogli za darmo uczyć się historii czy przedmiotów humanistycznych poprzez... analizę muzyki oraz tekstów Jimiego Hendrixa.

– Ta współpraca idealnie wpisuje się w sedno naszej misji, jaką jest szerzenie dziedzictwa Jimiego poprzez edukację. Jego muzyka pozostaje potężnym narzędziem umożliwiającym młodym ludziom kontakt z historią, kreatywnością i własnym potencjałem – dodała siostra gitarzysty, która stoi na czele Experience Hendrix.

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