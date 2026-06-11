Jimi Hendrix doczekał się własnej ulicy w Nowym Jorku. To historyczny moment dla rockowego świata

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-11 9:17

Jimi Hendrix, Jeden z najważniejszych gitarzystów w historii muzyki rockowej, został oficjalnie uhonorowany własną ulicą w Nowym Jorku. Znajduje się ona zaledwie jedną przecznicę od słynnego studia Electric Lady Studios, które Hendrix założył.

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Autor: CC0 3.0

Jimi Hendrix doczekał się własnej ulicy w Nowym Jorku. Oficjalna uroczystość już za nami 

Jimi Hendrix na zawsze zapisał się w historii muzyki jako absolutny bóg gitary, który zrewolucjonizował rockowe brzmienie. Choć od jego śmierci minęło już ponad pół wieku, pamięć o nim jest żywa. W kultowej dzielnicy Greenwich Village na dobre właśnie rozgościła się słynna "purpurowa mgła". Hendrix został bowiem oficjalnie uhonorowany w Nowym Jorku.

Od 10 czerwca 2026 roku West 8th Street nosi oficjalną nazwę: Jimi Hendrix Way. Warto wspomnieć, że ulica ta znajduje się zaledwie jedną przecznicę od słynnego, założonego przez gitarzystę, studia Electric Lady Studios. 

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Za sukcesem projektu stoi m.in. nowojorski radny Harvey Epstein, a także fundacja zarządzająca spuścizną po artyście, Experience Hendrix. W oficjalnej uroczystości udział wzięła chociażby Janie Hendrix, siostra muzyka, która nie kryła wzruszenia z takiego wyróżnienia.

– Jesteśmy dumni, że możemy dziś uczcić dziedzictwo Jimiego Hendrixa. Nasz okręg od dawna jest centrum kultury, sztuki i aktywizmu, a Jimi Hendrix ucieleśniał wszystkie te ideały. Był nie tylko muzykiem-pionierem, ale także silnym głosem na rzecz pokoju, równości rasowej i sprawiedliwości społecznej. Zrewolucjonizował muzykę w tej dzielnicy i to całkowicie naturalne, że ta ulica nosi teraz jego imię – powiedział Epstein, cytowany w komunikacie prasowym.

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W trakcie uroczystości ogłoszono takż start ogólnokrajowej współpracy edukacyjnej fundacji Teach Rock, którą powołał do życia Steven Van Zandt, gitarzysta współpracujący z Bruce'em Springsteenem, z Experience Hendrix. Dzięki niej uczniowie będą mogli za darmo uczyć się historii czy przedmiotów humanistycznych poprzez... analizę muzyki oraz tekstów Jimiego Hendrixa. 

Ta współpraca idealnie wpisuje się w sedno naszej misji, jaką jest szerzenie dziedzictwa Jimiego poprzez edukację. Jego muzyka pozostaje potężnym narzędziem umożliwiającym młodym ludziom kontakt z historią, kreatywnością i własnym potencjałem – dodała siostra gitarzysty, która stoi na czele Experience Hendrix. 

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