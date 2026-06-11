Jimi Hendrix doczekał się własnej ulicy w Nowym Jorku. Oficjalna uroczystość już za nami
Jimi Hendrix na zawsze zapisał się w historii muzyki jako absolutny bóg gitary, który zrewolucjonizował rockowe brzmienie. Choć od jego śmierci minęło już ponad pół wieku, pamięć o nim jest żywa. W kultowej dzielnicy Greenwich Village na dobre właśnie rozgościła się słynna "purpurowa mgła". Hendrix został bowiem oficjalnie uhonorowany w Nowym Jorku.
Od 10 czerwca 2026 roku West 8th Street nosi oficjalną nazwę: Jimi Hendrix Way. Warto wspomnieć, że ulica ta znajduje się zaledwie jedną przecznicę od słynnego, założonego przez gitarzystę, studia Electric Lady Studios.
Za sukcesem projektu stoi m.in. nowojorski radny Harvey Epstein, a także fundacja zarządzająca spuścizną po artyście, Experience Hendrix. W oficjalnej uroczystości udział wzięła chociażby Janie Hendrix, siostra muzyka, która nie kryła wzruszenia z takiego wyróżnienia.
– Jesteśmy dumni, że możemy dziś uczcić dziedzictwo Jimiego Hendrixa. Nasz okręg od dawna jest centrum kultury, sztuki i aktywizmu, a Jimi Hendrix ucieleśniał wszystkie te ideały. Był nie tylko muzykiem-pionierem, ale także silnym głosem na rzecz pokoju, równości rasowej i sprawiedliwości społecznej. Zrewolucjonizował muzykę w tej dzielnicy i to całkowicie naturalne, że ta ulica nosi teraz jego imię – powiedział Epstein, cytowany w komunikacie prasowym.
W trakcie uroczystości ogłoszono takż start ogólnokrajowej współpracy edukacyjnej fundacji Teach Rock, którą powołał do życia Steven Van Zandt, gitarzysta współpracujący z Bruce'em Springsteenem, z Experience Hendrix. Dzięki niej uczniowie będą mogli za darmo uczyć się historii czy przedmiotów humanistycznych poprzez... analizę muzyki oraz tekstów Jimiego Hendrixa.
– Ta współpraca idealnie wpisuje się w sedno naszej misji, jaką jest szerzenie dziedzictwa Jimiego poprzez edukację. Jego muzyka pozostaje potężnym narzędziem umożliwiającym młodym ludziom kontakt z historią, kreatywnością i własnym potencjałem – dodała siostra gitarzysty, która stoi na czele Experience Hendrix.