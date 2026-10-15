U2 przedstawiają "najwspanialsze show na Ziemi"! Grupa ogłasza pierwsze daty na trasie koncertowej - co z Polską?

"Najwspanialsze show na Ziemi". U2 rzuca wyzwanie

Zespół U2 wraca z potężnym uderzeniem i rzuca rękawicę – nie tylko konkurencji, ale przede wszystkim sobie. Legendarna grupa ogłosiła właśnie światową trasę koncertową pod niezwykle ambitnym hasłem „Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth”. To zapowiedź widowiska, które ma na nowo zdefiniować granice scenicznych możliwości.

Muzycy nie ukrywają, że stawiają sobie poprzeczkę najwyżej, jak to tylko możliwe. W oficjalnym oświadczeniu zapowiadają prawdziwą eksplozję doznań. – „The Greatest Show on Earth”? To już poważne wyzwanie. Rzucamy je samym sobie, ale także wszystkim innym. Chcemy spróbować sprawić, by był to najlepszy wieczór w życiu kogokolwiek – podkreślają Bono, Edge, Adam i Larry.

Grupa obiecuje połączenie roli showmana i szamana, eksplozję kolorów oraz bezkompromisowe rockowe brzmienie. Ogłoszeniu trasy towarzyszy premiera singla o tym samym tytule. Utwór „The Greatest Show On Earth”, napisany wspólnie z Brianem Eno, jest już trzecią zapowiedzią nadchodzącego albumu „Carnaval De Luz”.

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Zespół jako sekta w nowym klipie

Nowa piosenka opowiada historię zakochanych, którzy walczą o wzajemną wiarę, a promujący ją klip z pewnością wywoła sporo dyskusji. Teledysk, za którego reżyserię odpowiada stały współpracownik zespołu Anton Corbijn, został nakręcony na kalifornijskiej pustyni.

Obraz przedstawia satyryczną wizję, w której członkowie U2 wcielają się w przywódców sekty religijnej. W tej przewrotnej wspólnocie całą ciężką pracę wykonują jednak kobiety, co dodaje całości ironicznego wydźwięku.

U2 wraca na stadiony. Znamy pierwsze daty

Po niedawnym sukcesie serii 40 wyprzedanych koncertów w najnowocześniejszej hali świata, Sphere w Las Vegas, zespół powraca do grania na największych obiektach. Nowa trasa to pierwsze stadionowe koncerty U2 od czasu zakończenia w 2019 roku trasy „The Joshua Tree Tour”, którą zobaczyły niemal 3 miliony fanów.

Pierwszy koncert „The Greatest Show On Earth” odbędzie się 23 lutego 2027 roku w Meksyku. Ogłoszono już także daty w São Paulo i Buenos Aires, a gościem specjalnym na tych występach będzie Beck. Wkrótce mamy poznać terminy koncertów w Ameryce Północnej i Europie. Przedsprzedaż biletów dla subskrybentów U2.com rusza w poniedziałek 19 października 2026 roku, a ogólna sprzedaż rozpocznie się w czwartek 22 października.

Nowy album i zaskakujący goście

Wszystkie nowości zwiastują album „Carnaval De Luz”, który ukaże się jeszcze w tym roku. Płyta, wyprodukowana przez Jacknife’a Lee, zawiera 12 utworów poruszających tematy duchowości, przyjaźni i wolności. Pod względem brzmienia ma łączyć eksperymentalne zapędy grupy z bardziej klasycznym podejściem do pisania piosenek.

Materiał jest symbolicznie połączony z dwiema EP-kami wydanymi na początku 2026 roku – „Days of Ash” i „Easter Lily”. Na liście współpracowników znaleźli się m.in. Brian Eno, Martin Garrix, Daniel Lanois i Ryan Tedder.

Niezwykły duet z Dolly Parton

Największą niespodzianką na płycie jest jednak utwór zamykający całość. Piosenka „Torn” to duet Bono z legendą muzyki country, Dolly Parton. To delikatna, country’owa opowieść o zerwanych więziach rodzinnych, którą artyści napisali wspólnie z Johnnym McDaidem.

Jak podkreślono w materiale prasowym, nagranie ma wyjątkowe znaczenie – zawiera bowiem ostatnią zarejestrowaną partię wokalną Dolly Parton. To sprawia, że piosenka już teraz zyskuje historyczny wymiar i staje się jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów na nowym krążku U2.

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