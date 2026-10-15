Quiz. Dopasuj wokalistę do odpowiedniego utworu Iron Maiden!

Ciężko sobie wyobrazić metalowy świat bez brytyjskiej formacji Iron Maiden, która powstała w połowie lat siedemdziesiątych, a w 1980 roku oficjalnie zadebiutowała. Zanim jednak grupa odniosła spektakularny sukces i zaczęła wyprzedawać największe hale i stadiony na całym świecie, to rządziła w znacznie mniejszych miejscówkach. Pierwsze dwa albumy charakteryzują się surową energią. Nie byłoby jej, gdyby nie wokalista Paul Di'Anno.

Potem nadeszła "złota era" Żelaznej Dziewicy. Do składu dołączył bowiem Bruce Dickinson. Jego operowy rozmach i niespożyta energia na scenie wyniosły zespół na szczyty list przebojów. Ale pamiętacie lata 90.? Po dekadzie sukcesów, Dickinson postanowił odejść z Iron Maiden, aby poświęcić się w całości karierze solowej. Wówczas stery przejął Blaze Bayley. To był mroczniejszy, bardziej introwertyczny okres dla zespołu, który do dziś zresztą budzi skrajne emocje wśród fanów.

Mija 40 lat od pierwszych koncertów Iron Maiden w Polsce. "Byli jak z innej bajki"

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych jednak do formacji powrócił Dickinson, który w składzie znajduje się aż do dziś.

Iron Maiden to zespół-instytucja. Już 50 lat na scenie, kilkanaście albumów w dyskografii i miliony sprzedanych płyt na całym świecie. Czas więc zmierzyć się z naszym wyzwaniem. Czy potrafisz bezbłędnie wskazać, kto stał za mikrofonem w danym numerze?

Nasz quiz tradycyjnie składa się z dziesięciu pytań. Zadanie jest bardzo proste. My podajemy tytuł utworu, a Wy musicie go dopasować do odpowiedniego wokalisty. Oczywiście, chodzi nam o to, który z nich zaśpiewał daną kompozycję w oryginalnej, albumowej wersji. Dla prawdziwych fanów Iron Maiden to zadanie z pewnością nie będzie niczym trudnym. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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