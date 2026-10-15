Oto najlepsze utwory Metalliki według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10
Historia Metalliki rozpoczęła się oficjalnie w 1981 roku w Los Angeles. Dwa lata później na rynku ukazał się debiutancki album zespołu, Kill Em' All, na którym znalazły się utwory definiujące thrash metal. Chodziło o połączenie energii punk rocka i technicznej precyzji heavy metalu. W samym centrum tej rewolucji znalazła się właśnie m.in. Metallica.
O grupie szybko zrobiło się głośno. Później nadeszło pasmo sukcesów. Zarówno pod kątem artystycznym, jak i komercyjnym. Metallica to w końcu najsłynniejszy zespół w historii metalu. Dziś to globalny gigant, który bez żadnych problemów wyprzedaje największe stadiony oraz hale na całym świecie. Metallica to instytucja i marka sama w sobie, która nie musi nic nikomu udowadniać.
Grupa łącznie wypuściła w świat 11 studyjnych albumów (dyskografię zamyka 72 Seasons z 2023). Amerykańska formacja na swoim koncie ma ponadto sporo utworów, które znają wszyscy fani ciężkich brzmień. A która z kompozycji Metalliki zasługuje na miano tej najlepszej?
Ze wsparciem, w tym zakresie, przybyli użytkownicy bardzo popularnej platformy Rate Your Music. Przypomnijmy, że na tej stronie można oceniać albumy i utwory w skali 1-5 (z połówkami). Zawartość RYM to, bez dwóch zdań, prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Czas więc sprawdzić, jak społeczność tej platformy oceniła poszczególne kompozycje z bogatej dyskografii Jamesa Hetfielda i spółki.
Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy Wam miejsca 20-11. Oto one:
- 20. Nothing Else Matters (1991)
- 19. Dyers Eve (1988)
- 18. Fight Fire With Fire (1984)
- 17. Enter Sandman (1991)
- 16. Disposable Heroes (1986)
- 15. The Unforgiven (1991)
- 14. The Call of Ktulu (1984)
- 13. ...and Justice for All (1988)
- 12. Orion (1986)
- 11. Seek & Destroy (1983)
A jakie kompozycje Metalliki znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.