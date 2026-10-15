Oto najlepsze utwory Metalliki według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10

Historia Metalliki rozpoczęła się oficjalnie w 1981 roku w Los Angeles. Dwa lata później na rynku ukazał się debiutancki album zespołu, Kill Em' All, na którym znalazły się utwory definiujące thrash metal. Chodziło o połączenie energii punk rocka i technicznej precyzji heavy metalu. W samym centrum tej rewolucji znalazła się właśnie m.in. Metallica.

O grupie szybko zrobiło się głośno. Później nadeszło pasmo sukcesów. Zarówno pod kątem artystycznym, jak i komercyjnym. Metallica to w końcu najsłynniejszy zespół w historii metalu. Dziś to globalny gigant, który bez żadnych problemów wyprzedaje największe stadiony oraz hale na całym świecie. Metallica to instytucja i marka sama w sobie, która nie musi nic nikomu udowadniać.

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Grupa łącznie wypuściła w świat 11 studyjnych albumów (dyskografię zamyka 72 Seasons z 2023). Amerykańska formacja na swoim koncie ma ponadto sporo utworów, które znają wszyscy fani ciężkich brzmień. A która z kompozycji Metalliki zasługuje na miano tej najlepszej?

Ze wsparciem, w tym zakresie, przybyli użytkownicy bardzo popularnej platformy Rate Your Music. Przypomnijmy, że na tej stronie można oceniać albumy i utwory w skali 1-5 (z połówkami). Zawartość RYM to, bez dwóch zdań, prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Czas więc sprawdzić, jak społeczność tej platformy oceniła poszczególne kompozycje z bogatej dyskografii Jamesa Hetfielda i spółki.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy Wam miejsca 20-11. Oto one:

20. Nothing Else Matters (1991)

19. Dyers Eve (1988)

18. Fight Fire With Fire (1984)

17. Enter Sandman (1991)

16. Disposable Heroes (1986)

15. The Unforgiven (1991)

14. The Call of Ktulu (1984)

13. ...and Justice for All (1988)

12. Orion (1986)

11. Seek & Destroy (1983)

A jakie kompozycje Metalliki znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki o albumie ...and Justice for All: