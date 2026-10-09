Trivium ujawnił szczegóły nowego albumu. Nadchodzi premiera krążka Crown in the Grave

W połowie września 2026 roku formacja Trivium wypuściła singiel zatytułowany Dead Inside of Me. Była to pierwsza zapowiedź następcy ciepło przyjętego albumu In The Court of the Dragon z 2021. Teraz amerykańska grupa, dowodzona przez wokalistę i gitarzystę Matta Heafy'ego, ujawniła szczegóły dotyczące jedenastego studyjnego wydawnictwa.

Krążek Crown in the Grave pojawi się na półkach sklepowych 20 listopada 2026 nakładem Roadrunner Records. Wraz z zapowiedzią płyty zespół opublikował w sieci kompozycję tytułową. Do wspomnianego utworu powstał teledysk, który nawiązuje do japońskiego kina sprzed lat.

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Przy jedenastym albumie łatwo jest osiąść na laurach lub zmieniać się tylko dla samej zmiany. W przypadku tej płyty chcieliśmy odnaleźć przestrzeń pomiędzy tymi dwoma podejściami: wziąć wszystko, czego się nauczyliśmy i co sprawia, że Trivium jest tym, czym jest, ale zaprezentować to w sposób, w jaki dotąd tego nie robiliśmy. Chcieliśmy również, aby ta płyta żyła w swoim własnym świecie – powiedział, cytowany w informacji prasowej, basista Paolo Gregoletto.

Numer tytułowy, który udostępniamy poniżej, został zainspirowany filmem Tron we krwi japońskiego reżysera Akiry Kurosawy. – To wprowadziło nas głębiej w japoński horror oraz kinematografię z lat 50., 60. i 70. Ta inspiracja przerodziła się w mroczniejszą, upiorną atmosferę, która stała się rodzajem wytycznych dla muzyki, tekstów, oprawy graficznej i ogólnej tożsamości tego albumu – dodał muzyk Trivium.

Na nadchodzącym wydawnictwie grupy znajdzie się łącznie dwanaście utworów. Tak prezentuje się tracklista:

Jorōgumo Crown In The Grave Dead Inside Of Me The Terror The Haunting Never Ends Lie of It All Blackout the Dawn Paradise Of Sinners Death Throes The Agony Devour Your Dreams Serpents in The Flames

Na sam koniec warto wspomnieć, ze Crown in the Grave to pierwszy album nagrany z perkusistą Alexem Rudingerem, który zastąpił w składzie Alexa Benta.Cały materiał został zarejestrowany w The Hangar, nowo wybudowanym studiu nagraniowym w Orlando na Florydzie należącym do muzyków Trivium.

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