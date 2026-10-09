Trivium ujawnił szczegóły nowego albumu. Nadchodzi premiera krążka Crown in the Grave
W połowie września 2026 roku formacja Trivium wypuściła singiel zatytułowany Dead Inside of Me. Była to pierwsza zapowiedź następcy ciepło przyjętego albumu In The Court of the Dragon z 2021. Teraz amerykańska grupa, dowodzona przez wokalistę i gitarzystę Matta Heafy'ego, ujawniła szczegóły dotyczące jedenastego studyjnego wydawnictwa.
Krążek Crown in the Grave pojawi się na półkach sklepowych 20 listopada 2026 nakładem Roadrunner Records. Wraz z zapowiedzią płyty zespół opublikował w sieci kompozycję tytułową. Do wspomnianego utworu powstał teledysk, który nawiązuje do japońskiego kina sprzed lat.
Przy jedenastym albumie łatwo jest osiąść na laurach lub zmieniać się tylko dla samej zmiany. W przypadku tej płyty chcieliśmy odnaleźć przestrzeń pomiędzy tymi dwoma podejściami: wziąć wszystko, czego się nauczyliśmy i co sprawia, że Trivium jest tym, czym jest, ale zaprezentować to w sposób, w jaki dotąd tego nie robiliśmy. Chcieliśmy również, aby ta płyta żyła w swoim własnym świecie – powiedział, cytowany w informacji prasowej, basista Paolo Gregoletto.
Numer tytułowy, który udostępniamy poniżej, został zainspirowany filmem Tron we krwi japońskiego reżysera Akiry Kurosawy. – To wprowadziło nas głębiej w japoński horror oraz kinematografię z lat 50., 60. i 70. Ta inspiracja przerodziła się w mroczniejszą, upiorną atmosferę, która stała się rodzajem wytycznych dla muzyki, tekstów, oprawy graficznej i ogólnej tożsamości tego albumu – dodał muzyk Trivium.
Na nadchodzącym wydawnictwie grupy znajdzie się łącznie dwanaście utworów. Tak prezentuje się tracklista:
- Jorōgumo
- Crown In The Grave
- Dead Inside Of Me
- The Terror
- The Haunting Never Ends
- Lie of It All
- Blackout the Dawn
- Paradise Of Sinners
- Death Throes
- The Agony
- Devour Your Dreams
- Serpents in The Flames
Na sam koniec warto wspomnieć, ze Crown in the Grave to pierwszy album nagrany z perkusistą Alexem Rudingerem, który zastąpił w składzie Alexa Benta.Cały materiał został zarejestrowany w The Hangar, nowo wybudowanym studiu nagraniowym w Orlando na Florydzie należącym do muzyków Trivium.