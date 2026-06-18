Trivium, Frontside i Heriot razem w Warszawie! Metalcore'owe święto w Progresji nadchodzi!

Scena metalcore'owa w Polsce rozgrzeje się do czerwoności! Już niedługo będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia, na którym wystąpią prawdziwe legendy gatunku. Trivium, amerykańska formacja, która podbiła serca fanów na całym świecie, zaprezentuje swoje unikalne połączenie metalcore'a, thrash metalu i heavy metalu. Towarzyszyć im będą polscy pionierzy metalcore'a, Frontside, znani z bezkompromisowego podejścia do muzyki i ciągłych eksperymentów. A wisienką na torcie będzie Heriot, zespół, który rozwali nas dźwiękową ścianą, mieszając death metal, hardcore, sludge i industrial w wybuchową mieszankę. To będzie noc pełna headbangingu i niezapomnianych wrażeń!

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Trivium, Frontside, Heriot - Kiedy i gdzie metalcore'owe święto?

Metalcore'owe święto odbędzie się 21 czerwca 2026 roku w warszawskim klubie Progresja! Przygotujcie się na potężną dawkę energii i niezapomniane wrażenia, bo na jednej scenie zobaczymy aż trzy legendy gatunku. To będzie noc, którą zapamiętacie na długo!

Czasówka:

18:00 - Drzwi19:00-19:30 - Heriot19:50-20:35 - Frontside21:15-... - TRIVIUM

Bilety na Trivium, Frontside, Heriot - Kiedy rusza sprzedaż?

Nie przegapcie szansy na udział w tym wyjątkowym wydarzeniu! Bilety na koncert Trivium, Frontside i Heriot w Progresji trafiły do sprzedaży już 23 lutego na stronie Knock Out Productions! Radzimy nie zwlekać z zakupem, bo zainteresowanie na pewno będzie ogromne!

Trivium w Warszawie - Czego możemy się spodziewać?

Trivium, amerykańska formacja, która w ekspresowym tempie zdobyła status gwiazdy, zaprezentuje swoje największe przeboje i udowodni, dlaczego od premiery przełomowego "Ascendancy" wciąż utrzymuje się na szczycie. Ich niepodrabialny styl, łączący klasykę z nowoczesnym brzmieniem, z pewnością porwie publiczność do szaleństwa.

Frontside - Powrót pionierów metalcore'a na polską scenę!

Frontside, pionierzy metalcore'a na polskim gruncie, powracają, by przypomnieć, dlaczego są jedną z najbardziej rozpoznawalnych nazw w historii polskiego metalu. Zespół, który nigdy nie bał się eksperymentować i łamać konwencje, z pewnością zaprezentuje nowe numery z żarliwością, z której słynie. Fani mogą spodziewać się zabójczych koncertów, pełnych energii i bezkompromisowego podejścia do muzyki. To będzie prawdziwy powrót legendy!

Heriot - Najcięższe riffy i zwolnienia w jednym miejscu!

Przygotujcie się na dźwiękową demolkę! Heriot, zespół, który łączy death metal, hardcore, sludge i industrial, zaserwuje nam najcięższe riffy i zwolnienia, jakie kiedykolwiek słyszeliście. Ich muzyka to bezlitosne ciosy, zadawane z chirurgiczną precyzją. Heriot to gwarancja potężnej dawki energii i niezapomnianych wrażeń dla wszystkich fanów ekstremalnych brzmień.