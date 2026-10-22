To najważniejsze światowe zespoły metalowe? Zestawienie wzbudziło kontrowersje!

Pod koniec 2024 roku nastąpił prawdziwy wysyp różnego rodzaju list i rankingów, które podsumowywały to, co zadziało się w trakcie mijających dwunastu miesięcy. Najczęściej wskazuje się najlepsze - a niekiedy też najgorsze - płyty, utwory z danego gatunku i części świata, te najgłośniejsze wydarzenia ze świata i ogólnie rozumowanej popkultury czy koncerty, o których nie da się zapomnieć.

Jednak różne zestawienia powstają także w innych momentach roku. Przoduje w tym zdecydowanie magazyn "Rolling Stone", który w ciągu zaledwie ostatnich kilku tygodni zaprezentował rankingi m.in. najlepszych i najgorszych okładek płyt czy najważniejszych ścieżek dźwiękowych w historii. W 2023 roku natomiast magazyn pokusił się o stworzenie swojej listy metalowych utworów wszech czasów, a ta była szeroko komentowana - czy tak samo sytuacja będzie się miała z rankingiem, stworzonym tym razem przez "Forbes"?

Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

Metalowe kapele wszech czasów według "Forbes" - dobra lista?

Artykuł z wnioskami, które szczególnie zainteresują z pewnością fanów i fanki ciężkich brzmień został opublikowany dokładnie pierwszego dnia października. Jak wyjaśniają twórcy listy w krótkim wstępie, historia szeroko pojmowanego metalu na dobre rozpoczęła się w latach 70., jednak przez te ponad pięć dekad wydarzyło się w niej naprawdę dużo dobrego. Chodzi o fakt zaistnienia w metalu przeróżnych, niekiedy bardzo różniących się od siebie podgatunków, które bywało, że dawały początek kolejnym. W swoim rankingu "Forbes" ujął trzydzieści osiem kluczowych formacji, spośród których wiele cieszy się dziś tytułem pionierów i innowatorów - co ciekawe, choć w tytule mowa konkretnie o zespołach, to jednak na wysokiej, piątej pozycji pojawia się tu Ozzy Osbourne. Na szczycie umieszczona została Metallica, która przebiła nawet, określany jako pionierzy heavy metalu, Black Sabbath. Fakt ten wzbudził bardzo duże kontrowersje i był szeroko komentowany.

Co najważniejsze, na liście pojawia się polski akcent! Miejsce numer 35. należy do Behemotha! Jak napisano w uzasadnieniu, grupa jest chyba tą, której udało się osiągnąć największy sukces w podgatunku, jakim jest extreme metal, łącząc w nim elementy norweskiego black metalu. Redakcja wskazuje, że Behemoth od lat przesuwa granice, obecnie dominuje na scenie i wciąż wprowadza na niej liczne innowacje. "Forbes" uznał za "opus magnum" zespołu album The Satanist, ciekawostki o którym znajdziesz tuż pod pełną listą metalowych zespołów wszech czasów według "Forbes" - ta dostępna jest poniżej, a uzasadnienia znajdziesz pod linkiem.

Metalowe zespoły wszech czasów według "Forbes"

Metallica Black Sabbath Iron Maiden Pantera Judas Priest Ozzy Osbourne Slipknot Slayer Tool Avenged Sevenfold System of a Down Deftones Rammstein Korn Gojira Megadeth Dio Death Motörhead Type O' Negative Sepultura Mastodon Lamb od God Machine Head Meshuggah Anthrax Cannibal Corpse Converge Danzig King Diamond Nightwish Dream Theater Kyuss Napalm Death Behemoth Exodus At The Gates Carcass

Poniżej znajdziesz nasz wybór najważniejszych polskich grup metalowych: