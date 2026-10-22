To najważniejsze światowe zespoły metalowe? Zestawienie wzbudziło kontrowersje!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-22 14:24

Gdy wiosną 2023 roku magazyn "Rolling Stone" opublikował swoją listę stu metalowych utworów wszech czasu, dyskusji na temat wyborów redakcji nie było końca. Jakiś czas później o własny metalowy ranking pokusił się "Forbes", który postanowił wybrać trzydzieści osiem najlepszych zespołów, reprezentujących te brzmienie - redakcja nie zapomniała o polskim akcencie! Lista wzbudziła jednak spore dyskusje.

Forbes wskazał najważniejsze światowe zespoły metalowe
Autor: Materiały prasowe - Tim Saccenti/Olaf Heine/ Materiały prasowe

Pod koniec 2024 roku nastąpił prawdziwy wysyp różnego rodzaju list i rankingów, które podsumowywały to, co zadziało się w trakcie mijających dwunastu miesięcy. Najczęściej wskazuje się najlepsze - a niekiedy też najgorsze - płyty, utwory z danego gatunku i części świata, te najgłośniejsze wydarzenia ze świata i ogólnie rozumowanej popkultury czy koncerty, o których nie da się zapomnieć.

Jednak różne zestawienia powstają także w innych momentach roku. Przoduje w tym zdecydowanie magazyn "Rolling Stone", który w ciągu zaledwie ostatnich kilku tygodni zaprezentował rankingi m.in. najlepszych i najgorszych okładek płyt czy najważniejszych ścieżek dźwiękowych w historii. W 2023 roku natomiast magazyn pokusił się o stworzenie swojej listy metalowych utworów wszech czasów, a ta była szeroko komentowana - czy tak samo sytuacja będzie się miała z rankingiem, stworzonym tym razem przez "Forbes"?

Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

Metalowe kapele wszech czasów według "Forbes" - dobra lista?

Artykuł z wnioskami, które szczególnie zainteresują z pewnością fanów i fanki ciężkich brzmień został opublikowany dokładnie pierwszego dnia października. Jak wyjaśniają twórcy listy w krótkim wstępie, historia szeroko pojmowanego metalu na dobre rozpoczęła się w latach 70., jednak przez te ponad pięć dekad wydarzyło się w niej naprawdę dużo dobrego. Chodzi o fakt zaistnienia w metalu przeróżnych, niekiedy bardzo różniących się od siebie podgatunków, które bywało, że dawały początek kolejnym. W swoim rankingu "Forbes" ujął trzydzieści osiem kluczowych formacji, spośród których wiele cieszy się dziś tytułem pionierów i innowatorów - co ciekawe, choć w tytule mowa konkretnie o zespołach, to jednak na wysokiej, piątej pozycji pojawia się tu Ozzy Osbourne. Na szczycie umieszczona została Metallica, która przebiła nawet, określany jako pionierzy heavy metalu, Black Sabbath. Fakt ten wzbudził bardzo duże kontrowersje i był szeroko komentowany.

Co najważniejsze, na liście pojawia się polski akcent! Miejsce numer 35. należy do Behemotha! Jak napisano w uzasadnieniu, grupa jest chyba tą, której udało się osiągnąć największy sukces w podgatunku, jakim jest extreme metal, łącząc w nim elementy norweskiego black metalu. Redakcja wskazuje, że Behemoth od lat przesuwa granice, obecnie dominuje na scenie i wciąż wprowadza na niej liczne innowacje. "Forbes" uznał za "opus magnum" zespołu album The Satanist, ciekawostki o którym znajdziesz tuż pod pełną listą metalowych zespołów wszech czasów według "Forbes" - ta dostępna jest poniżej, a uzasadnienia znajdziesz pod linkiem.

Metalowe zespoły wszech czasów według "Forbes"

  1. Metallica
  2. Black Sabbath
  3. Iron Maiden
  4. Pantera
  5. Judas Priest
  6. Ozzy Osbourne
  7. Slipknot
  8. Slayer
  9. Tool
  10. Avenged Sevenfold
  11. System of a Down
  12. Deftones
  13. Rammstein
  14. Korn
  15. Gojira
  16. Megadeth
  17. Dio
  18. Death
  19. Motörhead
  20. Type O' Negative
  21. Sepultura
  22. Mastodon
  23. Lamb od God
  24. Machine Head
  25. Meshuggah
  26. Anthrax
  27. Cannibal Corpse
  28. Converge
  29. Danzig
  30. King Diamond
  31. Nightwish
  32. Dream Theater
  33. Kyuss
  34. Napalm Death
  35. Behemoth
  36. Exodus
  37. At The Gates
  38. Carcass

Poniżej znajdziesz nasz wybór najważniejszych polskich grup metalowych:

Polskie zespoły metalowe wszech czasów
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