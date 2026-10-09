To najbardziej wyczekiwane rockowe i metalowe albumy w 2026. W tym roku nowości otrzymamy od Tony'ego Iommiego, Queens of the Stone Age i nie tylko...

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-10-09 15:06

Rok 2026 przyniósł niezwykle ekscytujące płyty na rockowej i metalowej scenie. Ale to nie koniec premier. Przed nami jeszcze nowe albumy od Tony'ego Iommiego, Petera Gabriela, U2 czy Queens of the Stone Age. Na jakie wydawnictwa czekamy? Najważniejsze premiery zebraliśmy w jednym miejscu, w powyższej galerii.

Oto najbardziej wyczekiwane albumy 2026 roku!

Nadchodzi nowy rok, a z nim tradycyjnie rośnie fala ekscytacji wśród fanów rockowych i metalowych brzmień. Dlaczego? Ma ona związek z premierami wydawniczymi. Nie da się ukryć, że 2026 zapowiada się naprawdę niezwykle obiecująco. 

Co będzie ciekawego działo się? Czas się temu z bliska przyjrzeć. Postanowiliśmy więc stworzyć zestawienie najbardziej wyczekiwanych albumów 2026 roku. Ot, przewodnik, z którym warto się wcześniej zapoznać. 

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Początek roku to od razu mocne wejście, które ustawia poprzeczkę bardzo wysoko. W styczniu na rynku ukazały się albumy Megadeth czy Kreatora, legendarnych metalowych zespołów. A to przecież dopiero początek... Nową płytę, na którą czekaliśmy dokładanie dekadę, wydał inny przedstawiciel Wielkiej Czwórki Thrash Metalu, a mianowicie Anthrax

Nową płytę wypuścił najsłynniejszy animowany zespół na świecie, czyli Gorillaz dowodzony przez Damona Albarna, lidera Blur. W pierwszej połowie 2026 na półkach sklepowych pojawiły się także premierowe wydawnictwa od Foo Fighters czy T.Love. Z kolei pod koniec roku nowe materiały zaprezentują muzycy U2, a także Peter Gabriel. Przed nami więc jeszcze sporo interesujących premier. Pod tym względem nie ma mowy o wyhamowaniu. 

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Lista premier, z tygodnia na tydzień, się powiększa. Dlatego też będziemy aktualizować na bieżąco niniejszy tekst. Oprócz konkretnych zapowiedzi, z dokładnymi datami, dodaliśmy także muzyczne prognozy.

Na jakie albumy jeszcze czekamy w 2026? Dowiecie się tego wszystkiego ze wspomnianej galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu!

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