Thom Yorke na temat powrotu Radiohead na scenę. "Trasa doprowadziła do gigantycznego załamania mojej pewności siebie"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-10-09 13:27

Powrót Radiohead na scenę po siedmiu latach przerwy był jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych ubiegłego roku. Thom Yorke przyznał jednak, że gigantyczny sukces i emocje związane z koncertami miały swoją mroczną stronę. Lide Radiohead zdradził, że po zakończeniu koncertowania zmagał się z emocjonalnym dołkiem.

Thom Yorke gra na gitarze podczas koncertu Radiohead. O powrocie zespołu na scenę przeczytasz na EskaRock.
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Thom Yorke szczerze o powrocie Radiohead na scenę. "Po trasie przeżyłem potężny spadek pewności siebie"

W 2025 roku muzycy Radiohead, po dłuższej przerwie, powrócili do koncertowania. Zespół dał 20 występów na Starym Kontynencie w listopadzie i grudniu. Później gitarzysta Ed O’Brien – w rozmowie z amerykańskim magazynem Rolling Stone – zapowiedział, że od 2027 grupa planuje podobne serie koncertów. Wyjaśnił, że zespół ustalił plan, który zakłada ograniczoną liczbę występów na... innym kontynencie każdego roku. Wiadomo już, że muzycy w przyszłym roku, a konkretnie w maju oraz czerwcu, zawitają do Australii i Japonii. Ujawniona rozpiska obejmuje łącznie 21 występów zaplanowanych w Perth, Melbourne i Sydney, po których zespół przeniesie się do Saitamy. 

Fani byli zachwyceni ubiegłorocznymi występami Radiohead w europejskich arenach (m.in. w Londynie czy Berlinie). Powrót do grania tych utworów okazał się dla wokalisty i gitarzysty Thoma Yorke'a niezwykle trudnym doświadczeniem mentalnym. 

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Opowiedział on, w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone, o skrajnych emocjach, jakie towarzyszyły muzykom już od pierwszych minut trasy, która rozpoczęła się w Madrycie. – Każdy z nas w zespole powtarzał sobie: "Dobra, trzymaj się, nie rozsyp się". Chciało mi się płakać, a nie zagraliśmy jeszcze ani jednej nuty. Nie miałem kontaktu z czymś takim od tak dawna... Wszyscy myśleliśmy tylko: "Ja pierdzielę" – wspominał lider Radiohead. 

Po zakończeniu trasy, Thom Yorke znalazł się w emocjonalnym dołku.

Moją reakcją po trasie był drastyczny, potężny spadek pewności siebie. Zajęło mi miesiące, żeby z tego wyjść. Dwa miesiące później zacząłem znów pracować nad własną płytą i dopiero wtedy pomyślałem: "Okej, już jest w porządku". Po prostu mam bardzo dziwną relację z tą częścią mojej twórczości. I zdążyłem się już do tego przyzwyczaić – dodał Yorke. 

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Thom Yorke został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem

Pod koniec maja tego roku informowaliśmy na naszych łamach, że Thom Yorke otrzymał prestiżowe wyróżnienie w trakcie gali Ivor Novello Awards. Został uhonorowany tytułem "Academy Fellowship". Tym samym dołączył do grona, w którym znajdują się m.in. Paul McCartney czy zespół U2. Nagrodę Yorke’owi wręczył Harry Styles. Nazwał zresztą Radiohead swoim "ukochanym zespołem". 

Przez prawie 35 lat wydawania muzyki brał na warsztat poczucie lęku oraz wyobcowania i przekuwał je w niesamowity klimat, hymny pokoleniowe i sztukę. Od gitarowych brzmień po elektroniczne glitche – raz po raz pokazywał nam, jak brzmi przyszłość. Bezkompromisowy, wiecznie niespokojny twórca, artysta w najczystszej postaci. Nie ma dwóch piosenek, które brzmiałyby tak samo. Dla tak wielu z nas żyje on na szczycie tej magicznej muzycznej góry, na którą my wszyscy próbujemy się wspiąć – powiedział wówczas Styles.

Oto ciekawostki o albumie In Rainbows od Radiohead:

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