Wspominamy film Purple Rain z Prince'em w roli głównej. Produkcja odniosła ogromny sukces

Myślisz Prince, mówisz Purple Rain. To najsłynniejszy utwór w dorobku tego wybitnego artysty, który odszedł z tego świata w 2016 roku. Tak samo zatytułowany był film, który swoją premierę miał 27 lipca 1984 roku. To quasi-autobiografia Prince'a na podstawie scenariusza stworzonego przez Williama Blinna oraz reżysera Alberta Magnoli, późniejszego menadżera artysty.

Zdjęcia do Purple Rain rozpoczęły się w 1983 roku i praktycznie w całości odbyły się w Minneapolis, rodzinnym mieście Prince'a. Akcje dzieje się m.in. w klubie nocnym First Avenue, który został zamknięty na ponad trzy tygodnie, aby nagrać wszystkie muzyczne występy na potrzeby filmu. Producenci musieli, w związku z tym, zapłacić właścicielom 100 tys. dolarów.

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Głównym bohaterem jest The Kid, muzyk, który występuje ze swoim zespołem The Revolution w lokalnym klubie. Poświęca wszystko swojej pasji, która jest odskocznią od ciężkiej sytuacji w rodzinnym domu. Kid rywalizuje z Morrisem Dayem i jego formacją The Time. Kluczowa jest także postać Apollonii. To początkująca piosenkarka, liderka zespołu Apollonia 6, w której zakochuje się Kid.

Co ciekawe: film Purple Rain mógł w ogóle nie ujrzeć światła dziennego. Całość była odrzucana z uwagi na to, że w produkcji nie występowali znani aktorzy. Albert Magnoli wspominał w wywiadzie dla amerykańskiego magazynu Rolling Stone, że studio Warner Bros chciało nawet, aby to John Travolta zagrał główną rolę. Udało się jednak przepchnąć oryginalny pomysł. Scenariusz od razu spodobał się Prince'owi. Magnoli, w rozmowie dla Variety, przytoczył historię związaną z pierwszym spotkaniem z artystą w czasie, którego przedstawił mu wizję filmu. – Jak to się stało, że w ciągu ostatnich 10 minut opowiedziałeś mi historię mojego życia? – miał powiedzieć Prince.

Wszyscy pamiętamy także legendarny plakat Purple Rain, na którym widać artystę na fioletowym motocyklu. To Honda CB400A Hondamatic z 1981 roku, która została zrobiona na specjalne zamówienie.

Film Purple Rain zarobił na całym świecie ponad 70 milionów dolarów. To świetny wynik, zwłaszcza że budżet całości wyniósł ok. 7,2 mln. Tak jak już zostało wspomniane: produkcja zdobyła Oscara za najlepszą ścieżkę dźwiękową. Soundtrack (ukazał się 25 czerwca 1984), na którym znalazły się takie utwory, jak m.in. When Doves Cry, Let's Go Crazy czy tytułowy, znalazł ponad 25 milionów nabywców, a w samych Stanach Zjednoczonych pokrył się 13-krotną platyną.

Mimo, że od premiery Purple Rain minęły już ponad cztery dekady, to produkcja cały czas cieszy się kultowym statusem.

Oto 10 najsłynniejszych kompozycji Prince'a:

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