The Last Dinner Party pukają do nieba. Posłuchaj nowego utworu zespołu

Nowy singiel zamyka rozdział związany z „From The Pyre” – tętniącym życiem muzycznym światem, który od premiery albumu ożywał podczas wyprzedanych koncertów po obu stronach Atlantyku. Utwór po raz pierwszy zabrzmiał na żywo w londyńskiej Brixton Academy podczas finałowego koncertu wyprzedanej brytyjskiej trasy zespołu pod koniec 2025 r.

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Knocking At The Sky” to ostatnia opowieść z „The Pyre”. Po stworzeniu albumu poświęconego historiom i budowaniu własnego świata uznałyśmy, że najlepiej będzie zakończyć ten rozdział piosenką osadzoną w samym sercu naszego mrocznego uniwersum – Los Angeles. Hollywood to współczesna baśń w najczystszej postaci. Stawka jest absurdalnie wysoka, krajobraz jednocześnie dziki i sztuczny, a zamieszkują go postacie rodem z baśni braci Grimm, które walczą o to, by odegrać główną rolę we własnej historii – komentują artystki.

„Knocking At The Sky” był ostatnim utworem nagranym przez The Last Dinner Party z producentem Animeshem Ravalem w Church Studios w dzielnicy Crouch End. Singlowi towarzyszy teledysk wyreżyserowany przez Sinclaira Bryanta, nakręcony w wystylizowanej przez zespół wersji Los Angeles. To hołd dla klasycznego kina – od femme fatale z hollywoodzkich filmów noir, przez scream queens ze slasherowych horrorów i tanich filmów nastawionych na eksponowanie golizny, po undergroundowy świat Johna Watersa.

Rozszerzona edycja „From The Pyre (Deluxe Edition)” ukazuje się rok po wydaniu inspirowanego westernami singla „This Is The Killer Speaking”. Na nową edycję trafiły także: niedawno opublikowany utwór „Big Dog” oraz spoken word „Come All You Beasts”.

Zespół będzie supportował Olivię Rodrigo podczas styczniowych i lutowych występów w ramach trasy „The Unraveled Tour” w Los Angeles i Nowym Jorku. Wszystkie osiem koncertów zostało już wyprzedanych. Wcześniej grupa supportowała Rodrigo podczas jej występu na BST Hyde Park w czerwcu 2025 r. Dodatkowo w październiku The Last Dinner Party wrócą do USA na 14 koncertów w roli supportu Sombra.

W kwietniu The Last Dinner Party zorganizowały wydarzenie The Market Place w lokalu The MáLà Project na Brooklynie, gdzie zaprosiły starannie wybranych lokalnych artystów i twórców do prezentowania i sprzedaży swoich prac, kreując przestrzeń do promowania zarówno nowych, jak i bardziej rozpoznawalnych artystów. Równolegle podczas obecnej trasy po USA działa inicjatywa zespołu Ribbons for Provisions, wspierająca lokalne banki żywności w każdym mieście odwiedzanym przez grupę. Wolontariusze i darczyńcy otrzymują specjalne wstążki w ramach akcji. Zespół zebrał już prawie 50 tysięcy funtów na ten cel w Wielkiej Brytanii i Europie oraz ponad 40 tysięcy dolarów w USA.