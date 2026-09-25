The Bullseyes z nowym utworem. Rockowy duet prezentuje trzeci singiel z nadchodzącej płyty

The Bullseyes o bolesnym kryzysie w związku

Rockowy duet The Bullseyes powraca z nowym singlem, w którym bez znieczulenia rozprawia się z trudnym tematem relacji. Utwór ‘KNIVES AND BLADES’ to opowieść o momencie, w którym bliskość zamienia się w broń, a najdotkliwsze ciosy zadają ci, którym kiedyś oddało się serce. Zespół maluje mroczny obraz związku, gdzie szczere intencje i próby wyciągnięcia ręki na zgodę kończą się kolejnym zranieniem.

Jak przyznają sami twórcy w opisie kompozycji, piosenka opowiada o sytuacji, w której „rzucamy w siebie nożami na oślep, bo tylko w najbliższych potrafimy trafić bez pudła”. To gorzka refleksja nad tym, jak łatwo miłość może przerodzić się w bolesną walkę.

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Potężny, stadionowy refren

Nowy utwór duetu, który tworzą Darek Łukasik (gitara) i Mateusz Jarząbek (perkusja), to muzyczna podróż pełna napięcia. Piosenka zaczyna się od surowej, pełnej żalu narracji, która z każdą sekundą narasta, by w końcu eksplodować potężnym, stadionowym refrenem. To brzmienie, które ma porwać tłumy.

Muzycy podkreślają, że nie interesuje ich odtwarzanie starych schematów. Zamiast tego proponują „współczesną, bezczelnie pewną siebie architekturę dźwięku”. W ich muzyce nie ma miejsca na retro-fetyszyzm ani muzealne rekonstrukcje rocka – liczy się energia i autentyczność tu i teraz.

Muzyka, którą słyszała cała Europa

Choć The Bullseyes działają jako duet, ich muzyka ma siłę rażenia wielkiego zespołu. Ich światową klasę potwierdziły międzynarodowe kampanie telewizyjne – utwór grupy napędzał spoty sponsorskie podczas EURO 2024 oraz Ligi Konferencji UEFA. To dowód na to, że ich brzmienie doskonale sprawdza się na wielkich arenach.

Zespół ma na koncie zwycięstwo w legendarnym Jarocinie, dotarł do finału plebiscytu SANKI i regularnie gości na czołowych festiwalach. Ich talent docenił też Jarosław Szubrycht z „Gazety Wyborczej”, który nazwał ich „najlepszym polskim zespołem rockowym w kategorii open”.

Nowa płyta i koncerty The Bullseyes

Singiel ‘KNIVES AND BLADES’ to zapowiedź trzeciego albumu grupy. Płyta zatytułowana “IS THAT IT ?” ukaże się już 23 października 2026 roku. Fani będą mieli okazję usłyszeć nowy materiał na żywo jeszcze tej jesieni.

Zespół rusza w trasę koncertową, która obejmie siedem polskich miast. The Bullseyes zagrają: 13 listopada w Gdyni (Podwórko Art), 15 listopada w Szczecinie (DK Słowianin), 20 listopada w Poznaniu (2PROGI), 27 listopada w Krakowie (Hype Park), 28 listopada w Warszawie (Niebo), 5 grudnia we Wrocławiu (Łącznik) oraz 11 grudnia w Lublinie (Zgrzyt).

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