„Thank You” – debiutancki solowy album Mike’a D ukaże się 28 sierpnia

Po singlach „Switch Up”, określonym przez „The New York Times” jako „figlarny, bazujący na rytmie kolaż”, oraz „What We Got”, który OKAYPLAYER nazwał „klasycznym, monumentalnym i kipiącym energią”, „Thank You” przynosi dwanaście utworów pełnych pomysłowych brzmień, postelektronicznych groove’ów i hipnotyzujących refrenów. Charakterystyczny głos Mike’a D prowadzi słuchacza przez dźwiękowy plac zabaw wymykający się wszelkim gatunkowym klasyfikacjom.
Ogłoszeniu albumu towarzyszy premiera wizualizacji do mrocznego, ale jednocześnie melodyjnego utworu „True Colors”.
Historia „Thank You” rozpoczęła się od serii swobodnych, eksperymentalnych sesji nagraniowych w domowym studiu Mike’a. Początkowo uczestniczyli w nich jego synowie Skyler i Davis, a z czasem do grona współpracowników dołączyli m.in. Carter Lang, Jared Solomon, Ging, Jason Lader, Eddie Ruscha i Tyran Donaldson. Nagrania powstawały w różnych miejscach, a ich spontaniczny i intuicyjny charakter znajduje odzwierciedlenie również w eklektycznej oprawie graficznej przygotowanej przez Can Can Press, Thada Higę i Charlesa Deroyana.
Tworzenie muzyki z ludźmi, których kocham i których nauczyłem się naprawdę doceniać dzięki naszej współpracy, było świetną zabawą. Mam nadzieję, że inni również będą się przy niej dobrze bawić i nie będą traktować jej zbyt poważnie. Bądźmy szczerzy – wydaję tę muzykę w bardzo dziwnym, mrocznym świecie zafiksowanym na punkcie władzy, który coraz mniej ceni sztukę, uczucia, współczucie, empatię i równość – komentuje Mike D.
Album „Thank You” ukaże się 28 sierpnia i jest już dostępny w przedsprzedaży. Za miks odpowiada Derek „MixedByAli” Ali, a za mastering – Nicolas de Porcel.
W skład Mike D 5D wchodzą Mike, Skyler i Davis, którym towarzyszą Eddie Ruscha, Will Graefe i Milo Ruscha. Grupa prezentuje materiał z „Thank You” podczas serii błyskawicznie wyprzedających się koncertów w kameralnych i nietypowych miejscach. Obecnie zespół przebywa w Wielkiej Brytanii, a dotychczas występował m.in. w Plaza Nightclub & Dance Hall w Los Angeles, Brothers Marshall Surf Shop w Malibu, The Ojai Valley Women’s Club, Sid the Cat Auditorium w South Pasadenie czy w Xanadu Roller Arts na Brooklynie oraz 26 Leake Street w Londynie. Kolejne koncerty zostaną ogłoszone wkrótce.