„Thank You” – debiutancki solowy album Mike’a D ukaże się 28 sierpnia

Po singlach „Switch Up”, określonym przez „The New York Times” jako „figlarny, bazujący na rytmie kolaż”, oraz „What We Got”, który OKAYPLAYER nazwał „klasycznym, monumentalnym i kipiącym energią”, „Thank You” przynosi dwanaście utworów pełnych pomysłowych brzmień, postelektronicznych groove’ów i hipnotyzujących refrenów. Charakterystyczny głos Mike’a D prowadzi słuchacza przez dźwiękowy plac zabaw wymykający się wszelkim gatunkowym klasyfikacjom.

Ogłoszeniu albumu towarzyszy premiera wizualizacji do mrocznego, ale jednocześnie melodyjnego utworu „True Colors”.

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Historia „Thank You” rozpoczęła się od serii swobodnych, eksperymentalnych sesji nagraniowych w domowym studiu Mike’a. Początkowo uczestniczyli w nich jego synowie Skyler i Davis, a z czasem do grona współpracowników dołączyli m.in. Carter Lang, Jared Solomon, Ging, Jason Lader, Eddie Ruscha i Tyran Donaldson. Nagrania powstawały w różnych miejscach, a ich spontaniczny i intuicyjny charakter znajduje odzwierciedlenie również w eklektycznej oprawie graficznej przygotowanej przez Can Can Press, Thada Higę i Charlesa Deroyana.

Tworzenie muzyki z ludźmi, których kocham i których nauczyłem się naprawdę doceniać dzięki naszej współpracy, było świetną zabawą. Mam nadzieję, że inni również będą się przy niej dobrze bawić i nie będą traktować jej zbyt poważnie. Bądźmy szczerzy – wydaję tę muzykę w bardzo dziwnym, mrocznym świecie zafiksowanym na punkcie władzy, który coraz mniej ceni sztukę, uczucia, współczucie, empatię i równość – komentuje Mike D.

Album „Thank You” ukaże się 28 sierpnia i jest już dostępny w przedsprzedaży. Za miks odpowiada Derek „MixedByAli” Ali, a za mastering – Nicolas de Porcel.

W skład Mike D 5D wchodzą Mike, Skyler i Davis, którym towarzyszą Eddie Ruscha, Will Graefe i Milo Ruscha. Grupa prezentuje materiał z „Thank You” podczas serii błyskawicznie wyprzedających się koncertów w kameralnych i nietypowych miejscach. Obecnie zespół przebywa w Wielkiej Brytanii, a dotychczas występował m.in. w Plaza Nightclub & Dance Hall w Los Angeles, Brothers Marshall Surf Shop w Malibu, The Ojai Valley Women’s Club, Sid the Cat Auditorium w South Pasadenie czy w Xanadu Roller Arts na Brooklynie oraz 26 Leake Street w Londynie. Kolejne koncerty zostaną ogłoszone wkrótce.

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