Oto najważniejsi wykonawcy w historii rocka według sztucznej inteligencji

Który wykonawca zasługuje na miano tego najważniejszego w historii muzyki rockowej? Takie pytanie słuchacze tego gatunku zadają sobie od lat. Dlatego też nie może nikogo dziwić, że co chwila powstają kolejne zestawienia, które mają za zadanie znaleźć odpowiedź na wspomnianą wyżej kwestię.

A jak na to pytanie odpowiedziałaby sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy to sprawdzić. Z pomocą przyszedł więc Chat GPT. Od razu zaznaczamy: to tylko zabawa. Należy pamiętać, że ostateczna kolejność może się różnić w zależności od szczegółowości pytania, które zadamy AI.

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Nie da się także ukryć tego, że pewnie każdy z nas ułożyłby takie zestawienie trochę inaczej. Choć, z pewnością, część wykonawców by się powtarzała w większości tego typu rankingów.

– Każdy z tych zespołów nie tylko przyczynił się do rozwoju muzyki, ale również miał trwały wpływ na kulturę i estetykę współczesnego rocka – tak swoje typy uzasadniła sztuczna inteligencja.

Zacznijmy od drugiej dziesiątki zestawienia przygotowanego przez Chat GPT. Obok nazwy zespołu/wykonawcy prezentujemy uzasadnienie sztucznej inteligencji:

20. Radiohead – zespół, który – po przełomowym OK Computer – zyskał miano jednej z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych formacji przełomu lat 90. i dwutysięcznych. Muzycy eksperymentowali z elektroniką, awangardą i alternatywnym rockiem, tworząc albumy, które wykraczały poza tradycyjną strukturę rocka;

– zespół, który – po przełomowym OK Computer – zyskał miano jednej z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych formacji przełomu lat 90. i dwutysięcznych. Muzycy eksperymentowali z elektroniką, awangardą i alternatywnym rockiem, tworząc albumy, które wykraczały poza tradycyjną strukturę rocka; 19. Cream – to jedna z pierwszych supergrup w historii muzyki rockowej. Trio, w swojej twórczości, połączyło bluesa z rockiem psychodelicznym. Techniczne umiejętności muzyków, zwłaszcza gitarzysty Erica Claptona, oraz eksperymentalne podejście do muzyki miały duży wpływ na rozwój muzyki rockowej w latach sześćdziesiątych;

– to jedna z pierwszych supergrup w historii muzyki rockowej. Trio, w swojej twórczości, połączyło bluesa z rockiem psychodelicznym. Techniczne umiejętności muzyków, zwłaszcza gitarzysty Erica Claptona, oraz eksperymentalne podejście do muzyki miały duży wpływ na rozwój muzyki rockowej w latach sześćdziesiątych; 18. The Eagles – zespół, który odniósł ogromny sukces komercyjny w latach siedemdziesiątych. Grupa połączyła elementy rocka, country i popu. Album Hotel California to jeden z najważniejszych i najlepiej sprzedających się albumów wszech czasów. A wiele ich utworów, chociażby Take It Easy, stały się klasykami;

– zespół, który odniósł ogromny sukces komercyjny w latach siedemdziesiątych. Grupa połączyła elementy rocka, country i popu. Album Hotel California to jeden z najważniejszych i najlepiej sprzedających się albumów wszech czasów. A wiele ich utworów, chociażby Take It Easy, stały się klasykami; 17. The Kinks – zespół, który zdefiniował rocka w latach 60. i 70. Znany jest z charakterystycznych tekstów, które były zarówno ironicznymi komentarzami społecznymi, jak i melodramatycznymi opowieściami. Grupa kładła fundamenty m.in. pod brit pop;

– zespół, który zdefiniował rocka w latach 60. i 70. Znany jest z charakterystycznych tekstów, które były zarówno ironicznymi komentarzami społecznymi, jak i melodramatycznymi opowieściami. Grupa kładła fundamenty m.in. pod brit pop; 16. Ramones – pionierzy amerykańskiego punka. Ich szybkie, proste i energetyczne piosenki miały ogromny wpływ na rozwój tego gatunku i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych;

– pionierzy amerykańskiego punka. Ich szybkie, proste i energetyczne piosenki miały ogromny wpływ na rozwój tego gatunku i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych; 15. Fleetwood Mac – zespół, który przez dekady swojej działalności, eksperymentował z różnymi stylami: od bluesa po pop rock. Album Rumours jest jednym z najlepiej sprzedających się krążków w historii. Ich muzyka stała się definicją soft rocka;

– zespół, który przez dekady swojej działalności, eksperymentował z różnymi stylami: od bluesa po pop rock. Album Rumours jest jednym z najlepiej sprzedających się krążków w historii. Ich muzyka stała się definicją soft rocka; 14. The Velvet Underground – choć zespół nie zdobył szerokiej popularności, eksperymentalne podejście do muzyki, które łączyło art rock, punk i awangardę, miało olbrzymi wpływ na przyszłe pokolenia. Album The Velvet Underground & Nico jest jednym z najważniejszych w historii rocka;

– choć zespół nie zdobył szerokiej popularności, eksperymentalne podejście do muzyki, które łączyło art rock, punk i awangardę, miało olbrzymi wpływ na przyszłe pokolenia. Album The Velvet Underground & Nico jest jednym z najważniejszych w historii rocka; 13. Black Sabbath – zespół, który kładł podwaliny pod heavy metal. Ich mroczne brzmienie, a także albumy takie, jak Paranoid, stanowiły fundamenty dla całego gatunku. Muzyka BS była bardziej złożona i eksperymentalna niż tradycyjny rock. Zespół otworzył drzwi do nowych form wyrazu;

– zespół, który kładł podwaliny pod heavy metal. Ich mroczne brzmienie, a także albumy takie, jak Paranoid, stanowiły fundamenty dla całego gatunku. Muzyka BS była bardziej złożona i eksperymentalna niż tradycyjny rock. Zespół otworzył drzwi do nowych form wyrazu; 12. David Bowie – był rewolucjonistą nie tylko w muzyce, ale również, jeśli chodzi o wizerunek (zmiany alter ego np. Ziggy Stardust), Jego albumy, takie jak The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars czy Heroes, sprawiły, że rock mógł brzmieć i wyglądać inaczej;

– był rewolucjonistą nie tylko w muzyce, ale również, jeśli chodzi o wizerunek (zmiany alter ego np. Ziggy Stardust), Jego albumy, takie jak The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars czy Heroes, sprawiły, że rock mógł brzmieć i wyglądać inaczej; 11. The Clash – jeden z najważniejszych zespołów punk rockowych, który zdołał połączyć bunt z innymi gatunkami (reggae czy rockabilly). Ich album London Calling to jedno z najważniejszych osiągnięć w historii muzyki rockowej. Z kolei teksty The Clash często poruszały kwestie polityczne i społeczne.

A jak prezentuje się czołowa dziesiątka? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ranking najlepszych koncertów w ramach kultowego cyklu MTV Unplugged: