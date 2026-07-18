System of a Down na europejskiej trasie koncertowej. Jakiej setlisty można się spodziewać na koncertach w Warszawie?

Aż do 2025 roku działalność System of a Down była znacząco ograniczona. Grupa po reaktywacji w 2010 roku nie tylko nie zdecydowała się na wydanie żadnego nowego albumu (od premiery Hypnotize minie w tym roku 21 lat!), do tego wyjątkowo mało również koncertowała. Co prawda w 2013 roku formacja zawitała do Polski, gdzie zagrała w łódzkiej Atlas Arenie, szczególnie w ostatnich latach jednak pod kątem scenicznym skupiała się na Stanach Zjednoczonych.

Coś w tej materii zaczęło się zmieniać właśnie w ubiegłym roku, gdy ogłoszono serię występów SOAD na terenie Ameryki Południowej, w końcu pojawiły się pogłoski o planowanej trasie po Europie. Plotki okazały się być prawdziwe, do tego ogłoszone we wrześniu 2025 roku tournée objęło swoim zasięgiem Polskę!

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System of a Down oficjalnie rozpoczęli europejską trasę koncertową! Jaka wybrzmiała setlista?

Początkowo ogłoszony został jeden koncert, który odbędzie się 18 lipca, dość szybko jednak, ze względu na bardzo duże zainteresowanie, dodano kolejny termin. W związku z tym System of a Down już za kilkanaście godzin zagrają na warszawskim PGE Narodowym dwa razy: 18 i 19 lipca. W obu przypadkach w roli gości specjalnych na stadionie wystąpią także Acid Bath oraz Queens of the Stone Age.

Europejska trasa System of a Down i wspomnianych grup rozpoczęła się 29 czerwca w Szwecji. Jaka lista utworów wybrzmiała na koncercie? Już na pierwszy rzut oka, w porównaniu chociażby do setlisty z Meksyku z maja tego roku, wyraźnie widać, że w Europie SOAD postanowili jeszcze bardziej postawić na klasyki ze swoich najbardziej cenionych albumów: Toxicity oraz debiutu, utwory z których stanowiły ponad połowę setlisty. Na tej oczywiście nie zabrakło takich perełek, jak B.Y.O.B., Aerials, Genocidal Humanoidz, Hypnotize, Psycho, I-E-A-I-A-I-O, Chop Suey!, Lonely Day, Spiders, War? czy w końcu zamykające pokaz Toxicity oraz Sugar. Na liście utworów, przynajmniej tej ze Szwecji, nijak jednak szukać niespodzianek.

System of a Down - setlista z koncertu w Szwecji 29 czerwca

Soldier Side - Intro B.Y.O.B. Suite-Pee Chic 'N' Stu Prison Song Aerials I-E-A-I-A-I-O Innervision Darts Genocidal Humanoidz Needles Deer Dance Radio/Video Dreaming (tylko fragment) Hypnotize ATWA Bounce Suggestions Psycho (z fragmentem "Trans-Europa Express" Kraftwerk') Chop Suey! Lonely Day Lost in Hollywood Streamline Spiders Forest DAM War? Toxicity Sugar

Co ciekawe, inny zestaw utworów wybrzmiał na kolejnym koncercie, w Paryżu. Wygląda więc na to, że grupa stosuje, tak popularną w ostatnim czasie, taktykę zmian na setliście w kolejnych krajach. Poniżej kawałki, które usłyszała zebrana w Stade de France publika:

X Prison Song Violent Pornography Mr. Jack I-E-A-I-A-I-O Soldier Side - Intro B.Y.O.B. Soil Deer Dance Know Radio/Video Bubbles Dreaming Hypnotize Needles Bounce Suggestions Psycho Chop Suey! Lonely Day Lost in Hollywood Tentative Aerials Roulette Cigaro Suite-Pee Toxicity Sugar

Który klasyk System of a Down chcesz najbardziej usłyszeć w Warszawie? Zagłosuj w sondzie: