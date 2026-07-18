Shavo Odajian zaprezentował pierwszą partię "polskich" kostek! Jaki wybrał motyw?

Ten weekend zapowiada się na naprawdę gorący dla wszystkich fanów i fanek zespołu System of a Down. To już dosłownie za kilkanaście godzin, najpierw w sobotę 18 lipca, a następnie w niedzielę 19 lipca amerykańska formacja zagra wyczekiwane dwa koncerty na warszawskim PGE Narodowym!

Trzy dni z Serjem Tankianem, Daronem Malakianem, Shavo Odadjianem i Johnem Dolmayanem już się rozpoczęły! Na Narodowym trwają przygotowania do koncertu, pod stadionem zaś otwarty już został sklepik z oficjalnym merchem zespołu. To w nim właśnie zakupić można m.in. specjalne, personalizowane, zaprojektowane specjalne na polskie występy formacji koszulki. To jednak nie jedyna pamiątka, jaką można złapać w Warszawie przy okazji wizyty w naszym kraju System of a Down!

Co tam w środku gra? System Of A Down

Shavo Odadjian zostawił specjalne kostki do gry na gitarze w Warszawie! Zaskakujące, na jaki postawił motyw!

Już od momentu rozpoczęcia europejskiej serii koncertów Shavo Odadjian przygotowuje dla fanów formacji pewną zabawę. Na każdy koncert w każdym mieście basista ma przygotowaną specjalną, limitowaną linię kostek do gitary. Na te trafiają wzory, motywy, elementy - a nawet osoby - kojarzące się szczególnie z danym miejscem.

Pierwszy wzór "polskich" kostek Shavo już poznaliśmy! Te mają żółty kolor i widnieje na nich... polska kiełbaska! Co istotne, muzyk nie pozostawia ich dla siebie. Odadjian wraz z ekipą umieścili kostki w różnych miejscach w Stolicy. Aby je znaleźć należy uważnie śledzić media społecznościowe muzyka, w których umieszcza on pewne wskazówki, gdzie dokładnie można znaleźć jedyną w swoim rodzaju pamiątkę. Z komentarzy pod wpisami Shavo, tak na Facebooku, jak i na Instagramie wynika, że co niektórym szczęśliwcom udało się już znaleźć limitowane, personalizowane kostki!

Sprawdź 5 ciekawostek o debiutanckiej płycie System of a Down: