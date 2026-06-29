Stevie Nicks wystąpi na ślubie Taylor Swift?! Co artystki mają wspólnego?

Bez wątpienia Taylor Swift to obecnie jedna z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Działa na scenie od blisko dwudziestu lat, a jej każdy ruch przyciąga ogromną uwagę mediów. Kolejne wydawnictwa artystki regularnie ustanawiają nowe rekordy sprzedaży, pojedyncze piosenki stają się natychmiastowymi hitami, a jej trasy koncertowe przyciągają tłumy fanów, co czyni ją prawdziwym fenomenem branży muzycznej.

Jednak w ostatnich tygodniach amerykańska wokalistka gości na czołówkach gazet głównie ze względu na swoje życie osobiste. Powodem jest jej głośny związek z Travisem Kelce, znanym graczem futbolu amerykańskiego. Zakochani zaręczyli się w sierpniu ubiegłego roku i wiele źródeł sugeruje, że lada dzień staną na ślubnym kobiercu.

Chociaż dokładna data tego wydarzenia nie została podana do publicznej wiadomości, spekuluje się, że ceremonia odbędzie się w dniach 2-5 lipca w Nowym Jorku. Pojawiają się też sensacyjne doniesienia, że narzeczeni zdecydowali się wynająć legendarną halę Madison Square Garden na tę wyjątkową uroczystość.

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Stevie Nicks na ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce?

Im bliżej rzekomego terminu ślubu amerykańskiej piosenkarki, tym więcej nieoficjalnych doniesień trafia do sieci. Z najnowszych informacji wynika, że na weselu ma wystąpić sama Stevie Nicks. Ta ikoniczna postać rockowej sceny, znana przede wszystkim z występów z grupą Fleetwood Mac, miałaby uświetnić ceremonię swoim niesamowitym głosem.

Jak podaje magazyn „Rolling Stone”, powołując się na osobę z bliskiego otoczenia pary, piosenkarka na pewno będzie obecna na uroczystości jako gość. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że legenda Fleetwood Mac zaprezentuje również na żywo swoje utwory dla zgromadzonych gości.

Warto dodać, że wokalistka od samego początku wspiera relację młodszej koleżanki po fachu. W rozmowie z magazynem „Rolling Stone” z 2024 roku wyraziła swoje pozytywne nastawienie do tego związku:

Jest naprawdę mądra i wiele już przeszła. Myślę, że teraz jest w dobrym miejscu i ma dobrego mężczyznę. Mam nadzieję, że będą się w sobie coraz bardziej zakochiwać i odjadą w stronę zachodzącego słońca.

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