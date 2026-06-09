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Son Lux zagrają w Warszawie! Twórcy oscarowego soundtracku wracają do Polski

Son Lux to amerykańskie trio, które od lat wymyka się prostym muzycznym podziałom. Zespół założony przez Ryana Lotta zasłynął mistrzowskim łączeniem elektroniki, post-rocka i eksperymentalnych brzmień. Ogromną i w pełni zasłużoną popularność przyniosła im praca nad ścieżką dźwiękową do głośnego filmu "Wszystko wszędzie naraz", za którą muzycy zebrali świetne recenzje i prestiżowe nominacje. Fani w Polsce mają szczególny powód do radości, ponieważ grupa ponownie odwiedzi nasz kraj w ramach europejskiego tournée. Występ w stolicy będzie częścią promocji nadchodzącego wielkimi krokami albumu zatytułowanego "Out Into". Nowa płyta ujrzy światło dzienne we wrześniu 2026 roku, co oznacza, że polska publiczność usłyszy najświeższy materiał jako jedna z pierwszych. Oczywiście na setliście nie powinno zabraknąć również największych przebojów grupy, takich jak "Easy" czy "Lost It To Trying".

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Son Lux w Warszawie?

Czas zapisać w kalendarzach termin tego wyjątkowego muzycznego spotkania. Koncert amerykańskiej formacji odbędzie się 16 marca 2027 roku. Muzycy wystąpią w doskonale znanym fanom stołecznym klubie Palladium przy ulicy Złotej. Wybór tego miejsca gwarantuje odpowiednią intymną atmosferę i świetną akustykę, co w przypadku tak wielowarstwowej muzyki ma kluczowe znaczenie. Zespół wróci do stolicy po niemal czterech latach przerwy, ponieważ ich ostatni warszawski występ miał miejsce w czerwcu 2023 roku. Wieczór zapowiada się niezwykle intensywnie, a rozpoczęcie właściwego koncertu planowane jest na godzinę 20:00. Na ten moment organizatorzy nie ogłosili jeszcze, kto otworzy wydarzenie jako gość specjalny.

DATA KONCERTU: 16 marca 2027 r.

16 marca 2027 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: klub Palladium

klub Palladium GODZINA: 20:00

20:00 SUPPORT: Nieogłoszony

Son Lux w Warszawie 2027 BILETY

Wejściówki na ten wyczekiwany występ trafiły już do dystrybucji i można je bezpiecznie kupować w internecie. Przedsprzedaż biletów wystartowała oficjalnie 24 maja 2026 roku w godzinach porannych. Oficjalnymi kanałami sprzedaży są sprawdzone platformy Eventim.pl oraz eBilet.pl. Zakup biletów z tych autoryzowanych źródeł to gwarancja bezpieczeństwa i pewność bezproblemowego wejścia na teren klubu. Co ważne, na ten moment oficjalni dystrybutorzy nie opublikowali jeszcze w swoich serwisach konkretnych cen wejściówek na warszawski koncert. Aby poznać ostateczny koszt i zobaczyć dostępne pule dla poszczególnych sektorów, należy na bieżąco sprawdzać strony wymienionych wcześniej platform biletowych. Warto trzymać rękę na pulsie, ponieważ wejściówki na koncerty tak uznanych artystów potrafią bardzo szybko znikać z systemu.