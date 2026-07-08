Robert Plant zaśpiewał "Stairway to Heaven" po 16-letniej przerwie Muzyk wyznał, dlaczego się na to zgodził

W grudniu 1970 roku zespół Led Zeppelin przystąpił do prac nad swoich nowym albumem. Formacja pod wodzą Jimmy'ego Page'a zdecydowała, że po dość chłodnym przyjęciu poprzedniej płyty tą nową wyda bez oficjalnego tytułu i sygnować ją będą jedynie cztery symbole, reprezentujące każdego członka grupy. Miała to być odpowiedź na słowa krytyków, że muzyka Led Zeppelin sprzedaje się tak dobrze tylko ze względu na markę, a nie na swoją wartość artystyczną. Czwarte wydawnictwo zespołu, potocznie nazywane Led Zeppelin IV, ukazało się 8 listopada 1971 roku i osiągnęło krytyczny i komercyjny sukces. Duża w tym zasługa legendarnej już kompozycji Stairway to Heaven, która zamyka pierwszą stronę płyty.

Led Zeppelin - 5 ciekawostek o albumie "Led Zeppelin IV" | Jak dziś rockuje?

Robert Plant po 16 latach zaśpiewał "Stairway to Heaven" - oto, dlaczego się na to zdecydował

Utwór cieszy się dziś statusem kultowego, jednego z największych i najważniejszych w historii rocka i muzyki w ogóle. Fani Led Zeppelin mieli okazję usłyszeć go po raz ostatni na żywo w niemal oryginalnym składzie grupy w 2007 roku, podczas koncertu w hołdzie Ahmetowi Ertegunowi.

Tym bardziej wyjątkowe jest to, co zdarzyło się w 2023 roku. To wtedy w Oxfordshire w Anglii odbył się koncert charytatywny z inicjatywy Andy'ego Taylora z zespołu Duran Duran. Muzyk poinformował, że zmaga się z nowotworem jelita grubego w czwartym stadium, a wydarzenie zorganizowane zostało w celu zebrania środków na rzecz fundacji Cancer Awareness Trust. Jednym z występujących był właśnie wokalista Led Zeppelin. Plant w swoim secie wykonał wiele klasyków zespołu, z Black Dog, Thank You i właśnie Stairway to Heaven! Wokalista wykonał tego dnia kultową kompozycję po raz pierwszy od 16 lat! Na scenie towarzyszył mu Andy Taylor, który na końcu zażartował, że cała ta sytuacja z pewnością dużo bardziej podobała się jemu, niż wokaliście. Muzyk nawiązał w ten sposób do niechęci Planta do słynnego utworu. Zobacz nagranie całego występu poniżej. Wykonanie Stairway to Heaven zaczyna się od mniej więcej 55 minuty.

Robert Plant zaśpiewał klasyk za OGROMNĄ darowiznę!

Wywiadu na temat tego występu udzielił gitarzysta Kenwyn House, który zagrał tego dnia u boku Planta. Zdradził on, że nie miał pojęcia, że przewidziane jest zagranie tego hymnu, a dowiedział się o tym dopiero na próbie. House powiedział, że był równocześnie podekscytowany i przerażony, gdyż miał bardzo mało czasu, by przygotować się na udział w koncercie w ogóle, gdyż dostał propozycję zagrania na nim raptem na kilka dni przed. Konieczność zagrania Stairway to Heaven przed Plantem określił zaś jako "najprawdopodobniej najbardziej stresującą sytuację zawodową, z jaką się w życiu spotkał".

To właśnie House zdradził, że propozycja zagrania kompozycji nie wyszła od samego wokalisty. Zgodził się on ją zaśpiewać po tylu latach dopiero, gdy jeden z ofiarodawców zapowiedział, że przekaże ogromną sumę na rzecz Cancer Awareness Trust, gdy podczas wydarzenia wybrzmi ten utwór. Tak też się stało, a fundacji udało się uzbierać podczas wydarzenia imponującą, sześciocyfrową sumę!

Oto utwory Led Zeppelin, które dowodzą siły wokalu Roberta Planta: