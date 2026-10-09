Rafał Brzozowski jako Katarzyna Nosowska! Zaskakujący występ w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Rafał Brzozowski jako Nosowska. Jurorka nie mogła ukryć wzruszenia

Kolejny odcinek programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” dostarczył widzom prawdziwego wachlarza emocji. Na scenie nie brakowało tanecznej energii, rockowych hitów i poruszających ballad. Jednym z najbardziej zaskakujących momentów wieczoru okazała się metamorfoza Rafała Brzozowskiego, który wcielił się w Katarzynę Nosowską.

Artysta wykonał utwór „Zazdrość”, a jego przemiana zrobiła ogromne wrażenie na jurorach. Ponieważ była to już jego kolejna rola kobieca, tym razem mógł w pełni skupić się na oddaniu charakterystycznej barwy głosu i interpretacji, rezygnując z rozbudowanej choreografii. Efekt był piorunujący, co szczególnie doceniła Małgorzata Walewska.

„Zyskałeś fankę. Wstanę na to”

Światowej klasy mezzosopranistka nie kryła podziwu dla występu Brzozowskiego. Zwróciła uwagę na niezwykłą wiarygodność i wokalne podobieństwo, mimo że Rafał jest, jak to określiła, „gigantem”, a musiał oddać drobną posturę artystki.

– Super. Znaczy wiesz, no oprócz tego, że jesteś gigantem, to zachowujesz się jak drobna Kasia Nosowska. Ten głos po prostu nieprawdopodobny. Tam były takie momenty, kiedy wychodził troszkę jakby ten męski tembr. Ale po prostu no papier ścierny jak się patrzy – oceniła, po czym dodała wzruszona: – W ogóle Rafał, muszę ci powiedzieć, że zyskałeś fankę. Wstanę na to.

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Energia, wzruszenia i ważne przesłanie

Wielkie emocje towarzyszyły także innym występom. Maria Sadowska jako Katy Perry w przeboju „Hot n Cold” dała popis scenicznej energii. Błyskawiczne zmiany kostiumów, bieganie i skakanie nie przeszkodziły jej w utrzymaniu wysokiego poziomu wokalnego. Jej występ stał się też okazją do ważnego przesłania, które podkreśliła Justyna Steczkowska.

– My jesteśmy z tej grupy 50 plus. Ja chciałam powiedzieć wszystkim kobietom, które teraz nas oglądają, że to jest właśnie czas na spełnianie naszych marzeń. Dzieci odchowałyśmy trochę, radzą sobie już same. Teraz czas dla nas – powiedziała jurorka, gratulując Marii kondycji.

Z kolei Marcin Maciejczak jako Harry Styles w utworze „Sign of the Times” poruszył Piotra Gąsowskiego swoją dojrzałością. – Wypełniłeś te muzę, dojrzałością. Miałeś wszystko tu w oczach, twarzy, we wszystkim. Byłeś cudowny, dziękuję ci za to wzruszenie – podsumował juror.

Ula Milewska wygrywa odcinek

Najlepsza w tym odcinku okazała się jednak Ula Milewska, która zachwyciła jako Kate Bush w piosence „Wuthering Heights”. Jej romantyczna i ekspresyjna interpretacja zdobyła serca jurorów i zapewniła jej pierwsze miejsce. Wygraną, czyli 15 tysięcy złotych, artystka przekazała na pomoc córce swojej przyjaciółki, która jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Drugie miejsce zajął Marcin Maciejczak, a wygrane przez niego 5 tysięcy złotych trafiło do podopiecznych Fundacji Judyta, pomagającej psom i kotom.

Kogo zobaczymy w kolejnym odcinku?

W następnym odcinku uczestnicy zaproszą na scenę swoich bliskich. Widzowie mogą spodziewać się kolejnych zaskakujących metamorfoz. Na scenie pojawią się:

Gabriel Fleszar jako Grzegorz Skawiński

jako Grzegorz Skawiński Ida Nowakowska jako Debbie Reynolds

jako Debbie Reynolds Bryska jako Jim Morrison

jako Jim Morrison Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk

jako Krzysztof Krawczyk Rafał Brzozowski jako Witold Paszt lub Nick Carter

jako Witold Paszt lub Nick Carter Maria Sadowska jako Majka Jeżowska

jako Majka Jeżowska Marcin Maciejczak jako Michał Wiśniewski

jako Michał Wiśniewski Ula Milewska jako Justin Timberlake

Zobacz zdjęcia z występu Brzozowskiego: