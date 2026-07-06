Quiz o Black Sabbath. Dopasujesz wokalistę do utworu?

Black Sabbath to bez dwóch zdań jeden z najważniejszych zespołów w historii, szeroko rozumianego, rocka. To właśnie ta grupa kładła podwaliny pod rozwój cięższych brzmień. Bez nich z pewnością metal nie wyglądałby tak samo, jak dziś.

Formacja powstała w 1968 roku w angielskim Birmingham. Dwa lata później na rynku ukazał się pierwszy album Black Sabbath nagrany w najsłynniejszym składzie: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward.

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Na przestrzeni lat jednak przez zespół przewinęło się o wiele więcej muzyków. Jedynym stałem członkiem był tylko gitarzysta Tony Iommi, którego grę możemy usłyszeć na wszystkich albumach BS. A tych było w sumie 19, z czego ostatni, zatytułowany "13", ukazał się na rynku w 2013 roku.

Wróćmy na chwilę do muzyków, którzy w składzie się zmieniali. Przez prawie 50 lat (zespół oficjalnie zakończył działalność w 2017 roku, a w 2025 zagrał jeszcze jeden minikoncert w ramach wydarzenia Back to the Beginning, które było pożegnaniem ze sceną Osbourne'a) w Black Sabbath śpiewało pięciu wokalistów (mówimy tu wyłącznie o tych, których słychać na płytach, bo ogólnie było ich jeszcze więcej): Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio, Ian Gillan, Glenn Hughes oraz Tony Martin.

Przez tyle zmian na stanowisku wokalisty mało, który zespół przechodzi w swojej historii. Można więc powiedzieć, że Black Sabbath to, jakby na to nie patrzeć, pewnego rodzaju fenomen w tym względzie.

Dlatego też postanowiliśmy stworzyć quiz o wokalistach BS. Czy będziecie w stanie dopasować utwór do odpowiedniej osoby, która go śpiewa?

Zagorzali fani Sabbathów z pewnością z tym zadaniem problemów mieć nie będą i zdobędą maksymalną liczbę punktów. A co z resztą? Sprawdźcie swoją wiedzę.

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