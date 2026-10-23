Piotr Cugowski wydał nową płytę. Tak rozpoczyna świętowanie wielkiego jubileuszu

Piotr Cugowski wydaje nową płytę. To wstęp do wielkiego jubileuszu

To ważny moment w karierze Piotra Cugowskiego. Wokalista, który w przyszłym roku będzie świętował 30-lecie pracy artystycznej, właśnie wydał swój drugi solowy album. Płyta zatytułowana „Siódme życie”, która jest siódmym albumem w jego dorobku, trafiła już do serwisów streamingowych i na sklepowe półki w formacie CD.

Jak zapowiada sam artysta, to wydawnictwo, które najlepiej ze wszystkich dotychczasowych pokazuje jego wszechstronność i otwartość na muzyczne poszukiwania. Fani mogli już usłyszeć przedsmak tego, co czeka ich na nowym krążku. Na płycie znalazły się bowiem dobrze znane single: „Cisza przed burzą”, „Latarnik”, ballada „Niedorośli” czy epicka piosenka tytułowa.

RADIO PLUS - Cugowski i Sierocki

„Od teraz moja muzyka należy do Was”

Część z nowych utworów Piotr Cugowski zaprezentował już podczas niedawnych koncertów, a ich odbiór był entuzjastyczny. Wokalista nie ukrywa, że album jest dla niego niezwykle ważny i stanowi podsumowanie kilku lat intensywnej pracy. W oficjalnym komunikacie zwrócił się bezpośrednio do swoich słuchaczy.

"Oddaję w Wasze ręce efekt kilku lat mojej pracy i niezliczonych godzin spędzonych ze wspaniałymi ludźmi. Bez nich to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. Mogę mieć tylko nadzieję, że Wy, drodzy słuchacze, przyjmiecie „Siódme życie” z otwartym sercem. Od teraz moja muzyka należy do Was, niech towarzyszy Wam w każdym momencie życia" – mówi Piotr Cugowski.

Nowy materiał to piosenki z chwytliwymi melodiami, które raz mają rockowy pazur, a innym razem zaskakują lekkością. Wszystkie łączy jeden z najbardziej charakterystycznych głosów na polskiej scenie muzycznej.

Niemal 30 lat na scenie

Premiera albumu „Siódme życie” zbiega się z imponującym jubileuszem. Choć może trudno w to uwierzyć, w 2027 roku minie dokładnie 30 lat od muzycznego debiutu Piotra Cugowskiego. Przez cały ten czas artysta pozostawał aktywny, koncertując i nagrywając – najpierw z zespołem Bracia, później z tatą Krzysztofem i bratem Wojtkiem w projekcie Cugowscy, a w ostatnich latach solo.

Po drodze dał się poznać także jako partner w duetach z legendami polskiej muzyki, takimi jak Martyna Jakubowicz, Jan Borysewicz czy Marek Jackowski. Każda z tych współprac kształtowała jego wizerunek jako wokalisty w pełni oddanego muzyce.

Piotr Cugowski rusza w trasę koncertową

Fani będą mieli okazję usłyszeć nowy materiał na żywo. Na początku 2027 roku artysta ruszy w trasę koncertową „Siódme życie”, która obejmie aż dziesięć miast. Pierwszy koncert odbędzie się 25 stycznia 2027 roku w Lublinie, a kolejne m.in. w Katowicach, Łodzi, Gdańsku i Krakowie.

Album „Siódme życie” jest już dostępny w wersji CD i w streamingu od 23 października 2026 roku. Z kolei miłośnicy winyli będą musieli poczekać na swoje egzemplarze do 13 listopada 2026 roku.

Trasa „Siódme życie” – daty koncertów:

25.01.2027 | LUBLIN, CSK

26.02.2027 | KATOWICE, Miasto Ogrodów

08.03.2027 | ŁÓDŹ, Wytwórnia

02.04.2027 | BIELSKO-BIAŁA, Cavatina Hall

03.04.2027 | KIELCE, KCK 11.04.2027 | GDAŃSK, Filharmonia

16.04.2027 | CZĘSTOCHOWA, Filharmonia

17.04.2027 | RZESZÓW, G2A

18.04.2027 | KRAKÓW, ICE

26.04.2027 | SZCZECIN, Filharmonia