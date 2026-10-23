Piotr Cugowski wydał nową płytę. Tak rozpoczyna świętowanie wielkiego jubileuszu

Redakcja Eska ROCK
2026-10-23 12:28

Wielkie odliczanie do jubileuszu 30-lecia czas zacząć! Piotr Cugowski właśnie wydał swój drugi solowy album „Siódme życie”, który jest symbolicznym wstępem do świętowania niemal trzech dekad na scenie. Artysta nie ukrywa, że to dla niego niezwykle ważny projekt, a do swoich słuchaczy zwrócił się w poruszających słowach: „Od teraz moja muzyka należy do Was”.

Piotr Cugowski
Autor: Piotr Cugowski/ Materiały prasowe

Piotr Cugowski wydaje nową płytę. To wstęp do wielkiego jubileuszu

To ważny moment w karierze Piotra Cugowskiego. Wokalista, który w przyszłym roku będzie świętował 30-lecie pracy artystycznej, właśnie wydał swój drugi solowy album. Płyta zatytułowana „Siódme życie”, która jest siódmym albumem w jego dorobku, trafiła już do serwisów streamingowych i na sklepowe półki w formacie CD.

Jak zapowiada sam artysta, to wydawnictwo, które najlepiej ze wszystkich dotychczasowych pokazuje jego wszechstronność i otwartość na muzyczne poszukiwania. Fani mogli już usłyszeć przedsmak tego, co czeka ich na nowym krążku. Na płycie znalazły się bowiem dobrze znane single: „Cisza przed burzą”, „Latarnik”, ballada „Niedorośli” czy epicka piosenka tytułowa.

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„Od teraz moja muzyka należy do Was”

Część z nowych utworów Piotr Cugowski zaprezentował już podczas niedawnych koncertów, a ich odbiór był entuzjastyczny. Wokalista nie ukrywa, że album jest dla niego niezwykle ważny i stanowi podsumowanie kilku lat intensywnej pracy. W oficjalnym komunikacie zwrócił się bezpośrednio do swoich słuchaczy.

"Oddaję w Wasze ręce efekt kilku lat mojej pracy i niezliczonych godzin spędzonych ze wspaniałymi ludźmi. Bez nich to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. Mogę mieć tylko nadzieję, że Wy, drodzy słuchacze, przyjmiecie „Siódme życie” z otwartym sercem. Od teraz moja muzyka należy do Was, niech towarzyszy Wam w każdym momencie życia" – mówi Piotr Cugowski.

Nowy materiał to piosenki z chwytliwymi melodiami, które raz mają rockowy pazur, a innym razem zaskakują lekkością. Wszystkie łączy jeden z najbardziej charakterystycznych głosów na polskiej scenie muzycznej.

Niemal 30 lat na scenie

Premiera albumu „Siódme życie” zbiega się z imponującym jubileuszem. Choć może trudno w to uwierzyć, w 2027 roku minie dokładnie 30 lat od muzycznego debiutu Piotra Cugowskiego. Przez cały ten czas artysta pozostawał aktywny, koncertując i nagrywając – najpierw z zespołem Bracia, później z tatą Krzysztofem i bratem Wojtkiem w projekcie Cugowscy, a w ostatnich latach solo.

Po drodze dał się poznać także jako partner w duetach z legendami polskiej muzyki, takimi jak Martyna Jakubowicz, Jan Borysewicz czy Marek Jackowski. Każda z tych współprac kształtowała jego wizerunek jako wokalisty w pełni oddanego muzyce.

Piotr Cugowski rusza w trasę koncertową

Fani będą mieli okazję usłyszeć nowy materiał na żywo. Na początku 2027 roku artysta ruszy w trasę koncertową „Siódme życie”, która obejmie aż dziesięć miast. Pierwszy koncert odbędzie się 25 stycznia 2027 roku w Lublinie, a kolejne m.in. w Katowicach, Łodzi, Gdańsku i Krakowie.

Album „Siódme życie” jest już dostępny w wersji CD i w streamingu od 23 października 2026 roku. Z kolei miłośnicy winyli będą musieli poczekać na swoje egzemplarze do 13 listopada 2026 roku.

Trasa „Siódme życie” – daty koncertów:

  • 25.01.2027 | LUBLIN, CSK
  • 26.02.2027 | KATOWICE, Miasto Ogrodów
  • 08.03.2027 | ŁÓDŹ, Wytwórnia
  • 02.04.2027 | BIELSKO-BIAŁA, Cavatina Hall
  • 03.04.2027 | KIELCE, KCK 11.04.2027 | GDAŃSK, Filharmonia
  • 16.04.2027 | CZĘSTOCHOWA, Filharmonia
  • 17.04.2027 | RZESZÓW, G2A
  • 18.04.2027 | KRAKÓW, ICE
  • 26.04.2027 | SZCZECIN, Filharmonia
Piotr Cugowski
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