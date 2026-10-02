Paul McCartney o presji po rozpadzie The Beatles. "To było załamanie psychiczne"

Gdy formacja The Beatles definitywnie zakończyła działalność w 1970 roku, na barkach Paula McCartneya spoczął ogromny ciężar oczekiwań. Muzyczny świat zastanawiał się, co zrobi jeden z najważniejszych kompozytorów w historii. Świadomość braku wsparcia ze strony Johna Lennona, George'a Harrisona i Ringo Starra była dla McCartneya ogromnym szokiem. – Zawsze miałem poczucie jedności w grupie. Ale potem musiałem wymyślić, jak to zrobić i uczynić to innym – powiedział w rozmowie z reżyserem Juddem Apatowem w Teatrze Teda Manna w Muzeum Akademii w Los Angeles.

Muzyk kategorycznie odrzucał pomysły organizatorów koncertów, którzy chcieli, aby występował wyłącznie z repertuarem brytyjskiej formacji. Presja na McCartneyu była więc naprawdę olbrzymia. I to się odbiło na jego psychice.

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To było coś w rodzaju załamania psychicznego. Zacząłem pić. Byłem w Szkocji z moją nową, małą rodziną. Nikt mnie nie kontrolował, więc myślałem: "Super, jedziemy z tym". I to była świetna zabawa, dopóki przestała nią być. Miałem dzieci i to mnie odmieniło. A Linda [McCartney, żona muzyka - przyp. red.] była bardzo mądrą kobietą, więc poniekąd pozwoliła mi się w tym wyżyć – powiedział McCartney.

Po rozpadzie Beatlesów, McCartney od razu rozpoczął karierę solową. Rok później natomiast założył formację Wings . W jej składzie znaleźli się także m.in. Linda McCartney czy Denny Laine. Zespół istniał przez dekadę i wydał łącznie siedem studyjnych albumów, w tym Band on the Run (1973), który okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym i artystycznym. Jego rozwiązanie nastąpiło w 1981.

Paul McCartney szykuje rozszerzoną edycję ostatniego albumu

Paul McCartney ogłosił premierę rozszerzonej edycji swojego świetnie przyjętego albumu The Boys of Dungeon Lane, który ukazał się na rynku pod koniec maja tego roku. Fani mogą zacierać ręce – w zestawieniu pojawią się trzy premierowe kawałki: City Fox, One Night Stand oraz Chelsea Boots.

W serwisach streamingowych rozszerzona wersja pojawi się już 7 października 2026 roku. Wydanie fizyczne trafi do sklepów natomiast 9 grudnia (trwa już preorder).

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