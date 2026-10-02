Palaye Royale zaczynają światową trasę w Polsce. Polscy fani pierwsi na świecie usłyszą nową płytę na żywo!

Palaye Royale rozpocznie światową trasę w Warszawie!

To prawdziwa gratka dla polskich fanów Palaye Royale! Amerykańskie trio ogłosiło, że wraca do naszego kraju, a nadchodzący koncert będzie miał wyjątkowy charakter. To właśnie w Warszawie, 9 marca 2027 roku w hali COS Torwar, zespół zainauguruje swoją najnowszą światową trasę koncertową.

Występ w Polsce otworzy tournee promujące nową płytę grupy zatytułowaną „Amsterdamage”. Fani będą mieli zatem niepowtarzalną okazję, by jako pierwsi na świecie usłyszeć na żywo materiał z nadchodzącego krążka.

PALAYE ROYALE chcą stworzyć swój obwoźny cyrk? Sebastian Danzig dla Eska Rock

Nowa płyta i widowiskowe koncerty

Bracia z Palaye Royale od blisko dwóch dekad pracują na miano jednej z najjaśniejszych gwiazd współczesnego rocka. Grupa, która na co dzień rezyduje w Los Angeles, słynie z niezwykle energetycznej mieszanki brit-popu, glam rocka i art-punka.

Ich znakiem rozpoznawczym są widowiskowe koncerty, o czym polska publiczność mogła przekonać się już wielokrotnie, zarówno podczas solowych występów, jak i na festiwalach takich jak Summer Punch czy Pol’and’Rock. Zespół od samego początku wiedział, jak zwrócić na siebie uwagę fanów rockowego grania.

Nadchodząca trasa będzie promować szósty studyjny album zespołu. Płyta „Amsterdamage” ukaże się 22 stycznia 2027 roku nakładem Sumerian Records, a fani usłyszą nowy materiał na żywo zaledwie półtora miesiąca później.

Bilety na koncert Palaye Royale. Kiedy rusza sprzedaż?

Organizatrzy podali już szczegóły dotyczące sprzedaży biletów na warszawski koncert. Pierwsi wejściówki będą mogli kupić uczestnicy specjalnej przedsprzedaży.

Promoter presale ruszy już w środę, 7 października o godzinie 10:00. Otwarta sprzedaż w pozostałych bileteriach rozpocznie się dwa dni później, w piątek, 9 października, również o godzinie 10:00.