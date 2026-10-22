Kto naprawdę rządzi na Spotify? Oto 10 najchętniej słuchanych artystów rockowych na świecie

Streaming wywrócił do góry nogami sposób, w jaki słuchamy muzyki. Co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Dzięki takim platformom jak Spotify czy Apple Music otrzymaliśmy dostęp do utworów z całego świata. Rockowe formacje rywalizują o uwagę milionów słuchaczy miesięcznie.

Na wspomnianym serwisie Spotify królują nie tylko najnowsze popowe czy hiphopowe hity. Rockowe klasyki także mają się dobrze i inspirują kolejne pokolenia. Co więcej, dzięki platformom streamingowym słynne kompozycje zyskują kolejne życie, co może tylko cieszyć.

Ten utwór Queen nagrali jako ostatni z Freddiem Mercurym. To wyjątkowa kompozycja!

Którzy rockowi artyści przyciągają największą publiczność na Spotify? Czy w czołówce dominują legendy, które na stałe zapisały się w historii muzyki, czy może wykonawcy reprezentujący nowsze oblicze gitarowego grania? Odpowiedź przynosi zestawienie TOP10 najchętniej słuchanych artystów rockowych na platformie. Zebraliśmy dostępne dane, aby poznać odpowiedzi na zadane wcześniej pytania.

Warto pamiętać, że popularność na tej platformie można mierzyć na różne sposoby. Miesięczna liczba słuchaczy pokazuje, ilu unikalnych użytkowników odtworzyło muzykę danego artysty w określonym okresie, ale to nie to samo, co całkowita liczba streamów. Wyniki mogą się więc zmieniać, a pozycja wykonawcy zależy między innymi od aktualnego zainteresowania jego twórczością. My skupiliśmy się na konkretnej liczbie odtworzeń utworów.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy poniżej miejsca 20-11. Oto one:

20. The Killers (11,2 mld streamów)

(11,2 mld streamów) 19. Bon Jovi (11,2 mld streamów)

(11,2 mld streamów) 18. Creedence Clearwater Revival (11,7 mld streamów)

(11,7 mld streamów) 17. Oasis (11,8 mld streamów)

(11,8 mld streamów) 16. Paramore (12 mld streamów)

(12 mld streamów) 15. The Rolling Stones (12,9 mld streamów)

(12,9 mld streamów) 14. Pink Floyd (13,8 mld streamów)

(13,8 mld streamów) 13. Guns N' Roses (14,2 mld streamów)

(14,2 mld streamów) 12. Fall Out Boy (14,7 mld streamów)

(14,7 mld streamów) 11. Green Day (16,1 mld streamów)

A jakie zespoły znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej przypominamy najbardziej zaskakujące współprace Chada Smitha, perkusisty Red Hot Chili Peppers: