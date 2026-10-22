Nowy teledysk Nangi. Stworzył go autor kultowej "Krainy Grzybów TV"

Nanga śpiewa o ghostingu. "Każdy zna to uczucie"

„Dziś mnie ghostujesz, jestem ci obca, nic nie lajkujesz, nie oznaczasz w postach” – takimi słowami Magda Dubrowska rozpoczyna najnowszy singiel zespołu Nanga. Utwór zatytułowany „Ghosting” to drugi kawałek zapowiadający nadchodzącą płytę grupy, „Duchy”, która ukaże się już 23 października 2026 roku.

Piosenka porusza temat, który zna niemal każdy, kto korzystał z aplikacji randkowych. Nagłe zniknięcie bez słowa, urwanie kontaktu i traktowanie drugiej osoby jak powietrze – to właśnie ghosting. Zespół pokazuje, że to zjawisko dawno już wyszło poza świat wirtualnych randek i stało się bolesną częścią codziennych relacji międzyludzkich.

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Magda Dubrowska: "Niech pierwszy rzuci kamieniem"

Wokalistka Nangi wprost mówi o powszechności tego zjawiska. Jak podkreśla, ghostować potrafią nie tylko partnerzy czy przelotne romanse, ale też osoby z naszego najbliższego otoczenia zawodowego. Trzeci mail bez odpowiedzi? To też forma ghostingu.

"Ghostują nas ukochane osoby i przelotne romanse, ale też współpracownicy, szefowe, korporacje i osoby, do których wysyłasz trzeciego maila w tej samej sprawie. Każdy zna uczucie bycia zghostowanym, ale też niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nikogo nie zghostował" – przyznaje Magda Dubrowska. "Łatwiej jest wykasować czyjąś egzystencję ze swojego telefonu niż z pełną odpowiedzialnością powiedzieć coś komuś w twarz" – dodaje.

Niezwykła współpraca i "zmysłowe skrecze"

Nowy utwór to nie tylko studium bycia zignorowanym, ale też po prostu piosenka o miłości, stracie i wspomnieniach, które „zapętliły się w głowie jak niewyraźna stopklatka ze starej taśmy VHS”. Charakterystyczny, gęsty rym zwrotek przeplata się tu z melodyjnym refrenem.

Całość dopełnia gościnny udział Praktycznej Pani – znanej producentki i didżejki. To właśnie jej „zmysłowe skrecze” można usłyszeć w „Ghostingu”. Artystka pojawiła się gościnnie na całej płycie „Duchy”.

Twórca "Krainy Grzybów TV" odpowiada za teledysk

Za oprawę wizualną projektu odpowiada z kolei Wiktor Stribog. To artysta wizualny, który zdobył popularność jako twórca kultowej i niezwykle tajemniczej „Krainy Grzybów TV”.

Stribog jest autorem teledysku do singla „Ghosting”, a także zaprojektował „duchologiczną” okładkę nadchodzącej płyty zespołu Nanga. Premiera albumu „Duchy” została zaplanowana na 23 października 2026 roku.