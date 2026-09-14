Oasis ogłosili trasę koncertową. Gdzie zagrają muzycy w 2027?

W 2025 roku brytyjska formacja Oasis, po bardzo długiej przerwie, powrócili oficjalnie na scenę. Bracia Gallagherowie postanowili się pogodzić i reaktywować grupę. W ubiegłym roku zespół zagrał ponad 40 koncertów na Starym Kontynencie, w Japonii, Ameryce Południowej oraz Północnej. Trasa, rzecz jasna, okazała się ogromnym sukcesem. Bilety rozchodziły się jak świeże bułeczki. Nic więc dziwnego, że fani – po ostatnim koncercie w 2025 – zaczęli wypatrywać kolejnych występów. W 2026 muzycy Oasis zrobili sobie przerwę. Ale powrócą w przyszłym roku.

Największe przeboje Oasis

Przecieki w tym temacie już od jakiegoś czasu krążyły w przestrzeni medialnej. Sprawa zaczęła nabierać rozpędu na początku września, kiedy to w mediach społecznościowych zespół zaczął udostępniać krótkie filmiki zwiastujące koncerty w różnych miastach m.in. w Glasgow, Manchesterze, Monachium czy Barcelonie.

Oficjalne ogłoszenie nastąpiło 14 września 2026. I tak prezentuje się szczegółowa rozpiska:

21, 23, 25, 28, 29.05 - Glasgow, Celtic Park

4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26.06 - Manchester, Etihad Stadium

3, 4.07 - Monachium, Allianz Arena

10, 11.07 - Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

16, 17.07 - Amsterdam, Johan Cruijff ArenA

23, 24.07 - Paryż, Stade de France

29, 30.07 - Rzym, Stadio Olimpico

10, 13, 14.08 - Boston, Gillette Stadium

20, 21, 24.08 - Las Vegas, Allegiant Stadium

4, 5.09 - Slane Castle, Irlandia

11, 12, 18, 19.09 - Knebworth House

– Rozpocznijcie świętowanie. Po okresie refleksji "Najbardziej Niszczycielska Siła Popkulturowa we Współczesnej Historii Brytanii" uznała się za zdatną do użytku i po raz kolejny powraca, by podnieść ludzi na duchu. Przyjdźcie zobaczyć tę formę na własne oczy. To będzie widok warty ujrzenia – czytamy w mediach społecznościowych grupy.

Decyzja o kontynuowaniu koncertowania nie powinna nikogo dziwić. Według szacunków magazynu Forbes, trasa Oasis Live ‘25 wygenerowała ponad 400 mln dolarów przychodu.

Oasis dołączą do Rock and Roll Hall of Fame w tym roku

W 2026 roku formacja Oasis w końcu zostanie włączona do Rock And Roll Hall of Fame. Tegoroczna ceremonia została zaplanowana na 14 listopada. Wydarzenie odbędzie się w Los Angeles (w grudniu doczeka się natomiast transmisji za pośrednictwem m.in. dostępnej w Polsce platformy Disney+). Przypomnijmy, że oprócz Oasis, w tym roku do "Salonu Sław" dołączą także: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan.

Oto ciekawostki o albumie (What's the Story) Morning Glory? od Oasis: