NunSlaughter zagrają nowy album w Krakowie zaledwie dzień po światowej premierze

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Bluźnierczy rytuał w Zaścianku

Nadciąga prawdziwa gratka dla fanów bezkompromisowego metalu. Już 27 czerwca 2026 roku krakowski Klub Zaścianek stanie się areną dla diabelskiego obrzędu, na czele którego stanie NunSlaughter. Amerykańscy pionierzy gatunku, który sami określają mianem "Devil Metal", zostali zaproszeni przez Klub Zaścianek oraz Left Hand Sounds, by zaserwować publiczności potężną dawkę surowej, oldschoolowej energii. Szykuje się wieczór, który na długo zapadnie w pamięć każdemu miłośnikowi ekstremalnych dźwięków.

NunSlaughter – instytucja ze starej szkoły

To prawdziwa legenda amerykańskiego podziemia. Założony w Cleveland w 1987 roku NunSlaughter nieprzerwanie od dekad kroczy własną, bezbożną ścieżką, pozostając wiernym swoim ideałom. Na czele tego bluźnierczego pochodu niezmiennie stoi charyzmatyczny Don of the Dead. Ich muzyka to esencja surowej brutalności i bezkompromisowego przekazu, stworzona z myślą o tych, którzy cenią prawdziwy, oldschoolowy metal śmierci. Chociaż dyskografia zespołu pęka w szwach od setek niszowych wydawnictw, to właśnie debiutancki album "Hell’s Unholy Fire" z 2000 roku po dziś dzień stanowi nienaruszalny, kultowy fundament ich twórczości i całego gatunku.

Premiera i chaos na żywo?

Ten wieczór będzie wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Koncert w Krakowie odbędzie się zaledwie dzień po światowej premierze najnowszego albumu zespołu, "Satanic Chaos Legions". Zapowiadany na 26 czerwca 2026 roku materiał ma być ich najbardziej jadowitym i surowym dziełem od lat, a złowieszcze riffy mają uderzać słuchacza prosto w twarz. Publiczność zgromadzona w Zaścianku będzie więc jedną z pierwszych na świecie, która usłyszy ten premierowy chaos na żywo. Jeśli chcesz poczuć tę nieskrępowaną energię, zarezerwuj sobie wieczór 27 czerwca i bądź świadkiem powrotu legendy w najlepszym stylu.

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