Marek Raduli oburzony wpisem Budki Suflera. Gorzkie słowa byłego muzyka

Początek tego niespodziewanego konfliktu datuje się na niedzielę 21 czerwca, kiedy administratorzy oficjalnego facebookowego profilu grupy Budka Suflera opublikowali z pozoru przyjazny i pozbawiony kontrowersji post. Znalazła się tam fotografia Marka Raduli wraz z życzeniami dla byłego członka zespołu. Kolejne zdania notki krótko charakteryzowały dawne relacje artysty z muzykami i podsumowywały jego istotny wpływ na dorobek zespołu.

Do zamieszczonej na portalu publikacji błyskawicznie odniósł się główny bohater. Chociaż ceniony muzyk kultowej grupy na wstępie przyznaje, iż „nie sposób nie podziękować za życzenia urodzinowe opublikowane na oficjalnym profilu Budki Suflera”, to w dalszej części swojej odpowiedzi stanowczo skrytykował treść opublikowanych życzeń.

Mellina - Krzysztof Cugowski: Dlaczego nie lubi wykonywać utworu "Takie tango"?

Marek Raduli ostro krytykuje wpis Budki Suflera

Marek Raduli działa w branży jako gitarzysta, producent muzyczny, kompozytor oraz znany aranżer. Chociaż na przestrzeni lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych udzielał się w takich projektach jak Banda i Wanda, Bajm czy Baden Baden, a także grywał u boku Maryli Rodowicz i Tadeusza Nalepy, prawdziwą sławę przyniosła mu gra w Budce Suflera. Słynny artysta współpracował z grupą pomiędzy 1993 a 2003 rokiem, nagrywając z nią dziesięć kultowych płyt, tak studyjnych, jak i koncertowych, oraz przeboje, w tym słynne „Takie Tango” oraz „Bal wszystkich świętych”.

Dawny członek legendarnej formacji podkreślił w swoim wpisie, że autorzy notki całkowicie przemilczeli kilka istotnych krążków koncertowych z jego udziałem, takich jak „Live From Sopot ’94”, „Akustycznie”, „Budka w Operze” czy „Live at Carnegie Hall”. Twierdzi on, że ciągłe omijanie tego dorobku wygląda na celowe i złośliwe działanie z ich strony.

W następnych akapitach swojej internetowej wypowiedzi gitarzysta wprost skarcił autorów za wzmiankę o piosence „Bez aplauzu”, pochodzącej ze słynnego krążka „Nic nie boli tak jak życie”.

Bardzo mierny tekst Tomasza Zeliszewskiego, który nie pomagał piosence, a do tego zespół, który nie był w stanie wykonać tej kompozycji na koncertach ze względu na brak odpowiednich umiejętności spowodował, że utwór ten nie wymaga szczególnego wyróżnika słownego podkreślającego mój dorobek artystyczny. Mimo to do dziś przetrwała opinia Krzysztofa Cugowskiego że na płycie pt. Nic nie boli tak jak życie utwór „ Bez aplauzu” to jeden z nielicznych rockowych utworów.

Dawny instrumentalista skwitował całą sytuację stwierdzeniem, że znacznie życzliwiej potraktowałby zdawkowe powinszowania o treści „Wszystkiego najlepszego z wiadomej okazji”. Swój wywód o urodzinowym wpisie zakończył bez ogródek: „jeśli ktoś z profilu Budki Suflera chce mi złożyć życzenia urodzinowe przy okazji publikując gnioty na mój temat, to niech zrobi to rzetelnie skoro musi albo niech da sobie spokój”.