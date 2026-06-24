Groza uderzy w Polsce tylko raz. U ich boku warszawski SZNYT

Człowiek Z Metalu - Wojciech Cugowski - o tendencji młodych ludzi do muzyki rockowej

Nihilistyczna burza nad Krakowem

Szykujcie się na jedyny polski koncert niemieckiej Grozy w 2026 roku! Już 25 czerwca krakowski Klub Zaścianek stanie się areną dla nihilistycznych i surowych dźwięków black metalu. Tego wieczoru niemiecka formacja, której nazwa oznacza zarówno "burzę", jak i "przerażenie", sprowadzi na scenę swój unikalny ładunek ekstremalnych emocji. Zanim jednak na scenie zagoszczą gwiazdy wieczoru, atmosferę do czerwoności rozgrzeje warszawska formacja SZNYT, serwując solidną dawkę black/death metalu.

Groza i brud starej szkoły

Groza to projekt, który zrodził się w Bawarii jako jednoosobowa inicjatywa wokalisty i multiinstrumentalisty P.G., by z czasem przeobrazić się w pełnoprawny, koncertowy organizm. Ich muzyka, określana jako atmosferyczny black metal, to potężna mieszanka skrajnych emocji – od gniewu po smutek – przekuta w przeszywające melodie, wściekłe blasty i melancholijne, czyste partie gitarowe.

Zespół zadebiutował w 2018 roku albumem "Unified In Void", który błyskawicznie zapewnił im kontrakt z wytwórnią AOP Records. Od tego czasu formacja nie zwalnia tempa, wydając kolejne płyty – "The Redemptive End" (2021) i "Nadir" (2024) – oraz intensywnie koncertując. Z ponad 120 występami w przeszło 20 krajach na koncie, Groza to doskonale naoliwiona machina, która wie, jak zawładnąć sceną.

Supportujący ich SZNYT to z kolei kwintesencja oldschoolowego podejścia do ekstremy. Warszawiacy stawiają na minimalizm, brud i niczym nieskrępowaną energię. Ich black/death metal jest szybki, zimny i agresywny, pozbawiony zbędnych ozdobników. Choć na koncie mają na razie demo "2025", to ich rytmiczna, intensywna i szczera gra na żywo, napędzana potężnym basem i zadziornymi gitarami, zdążyła już zyskać uznanie fanów bezkompromisowego łojenia.

Jedyna taka szansa w 2026 roku

Koncert 25 czerwca w Klubie Zaścianek to absolutnie wyjątkowa okazja, by na własne oczy i uszy przekonać się o sile niemieckiego i polskiego black metalu. To będzie wieczór pełen kontrastów – od hipnotyzujących, emocjonalnych pejzaży dźwiękowych Grozy, po surową, bezpośrednią furię serwowaną przez SZNYT. Jeśli cenisz sobie autentyczność, mrok i energię płynącą z najcięższych odmian metalu, nie możesz przegapić tego wydarzenia. Niemcy wracają do Polski, by zasiać śmierć i zniszczenie, a Ty masz szansę być w samym centrum tej burzy. To ich jedyny przystanek w naszym kraju w 2026 roku. Widzimy się pod sceną

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