Nie żyje Conrad "Cronos" Lant. Ikona zespołu Venom miał 63 lata

Oficjalne oświadczenie pojawiło się w mediach społecznościowych zespołu w południe czasu polskiego w czwartek 1 października. Z opublikowanego wpisu wynika jedynie, że Conrad "Cronos" Lant zmarł w wieku 63 lat. Na ten moment nie są znane okoliczności śmierci muzyka.

W oświadczeniu podkreślono rolę, jaką wokalista i basista pełnił w zespole Venom, którego był założycielem. Jak zaznaczono:

"VENOM nigdy nie podążał utartymi szlakami. Zespół wytyczał własną drogę. A Conrad zawsze znajdował się w samym jej centrum – bezkompromisowy, nieustraszony i niepowtarzalny".

Głos zabrał także syn zmarłego, który podziękował za wsparcie przede wszystkim fanom formacji i twórczości swojego ojca. Jak zaznacza Nathan Lant: "Legenda Cronosa nigdy nie zginie". Poniżej oficjalne oświadczenie z informacją o śmierci Conrada "Cronosa" Lanta.

Muzycy ze świata rocka i metalu, którzy zmarli w 2025 roku

Conrad "Cronos" Lant i Venom

Conrad Lant urodził się 15 stycznia 1963 roku w Londynie i muzyką, z naciskiem na ciężkie brzmienia, interesował się już od lat szkolnych. W końcu w 1979 roku oficjalnie przyjął pseudonim "Cronos" i dołączył do zespołu Guillotine. Gdy formację na tydzień przed pierwszym koncertem opuścił basista, Lant zdecydował się chwycić za ten właśnie instrument i zmienił jej nazwę na Venom, tworząc tym samym zespół, dziś uznawany za jeden z najbardziej wpływowych w historii angielskiego metalu.

To "Cronos" walczył o to, aby zespół został zauważony przez wytwórnię, on także zajmował się graficzną stroną działalności grupy, projektując chociażby jej słynne logo. Venom kilkukrotnie zawieszał działalność, a Lant w tym czasie podejmował się działań w ramach kariery solowej. W 2002 roku muzyk został ciężko ranny podczas wspinaczki, przez co przez dwa lata nie był w stanie śpiewać i grać na basie. Na ten moment nie wiadomo, czy w związku ze śmiercią założyciela Venom będzie kontynuował działalność.

Muzyce ze świata rocka i metalu, którzy zmarli w 2025 roku. Pożegnaliśmy wielkie nazwiska: