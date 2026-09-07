Najsłynniejsze kompozycje Janis Joplin.To dzięki nim nazywano ją "Królową Bluesa"

Janis Joplin urodziła się 19 stycznia 1943 roku w Port Arthur w Teksasie. Już jako nastolatka zaprzyjaźniła się z grupą, jak sama ich nazywała, wyrzutków, która wprowadziła ją w świat muzyki bluesowej. To właśnie te chwile artystka wspominała później jako kluczowe dla drogi którą obrała - bycia wokalistką. Janis bardzo źle wspominała czasy szkolne - wyróżniała się wyglądem, miała problemy z cerą, interesowała się sztuką, malowała, obce były jej poglądy rasistowskie, przez co padła ofiarą prześladowań ze strony rówieśników. Jako studentka Lamar State College of Technology (którego nie ukończyła) występowała z ludowym trio Waller Creek Boys.

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Janis Joplin - krótka, ale intensywna i tak ważna dla muzyki kariera

Swoją pierwszą piosenkę Janis nagrała w 1962 roku - to właśnie ten moment uznaje się za chwilę rozpoczęcia jej kariery. W 1964 roku wyjechała do San Francisco, gdzie intensywnie pracowała nad nową muzyką, ale także uzależniła się od alkoholu i środków psychoaktywnych. Już rok później Janis wróciła do rodziny - zmieniła styl życia, poszła na studia, planowała wyjść za mąż, cały czas śpiewała. Joplin chciała kontynuować karierę, kursowała pomiędzy Port Arthur a San Francisco, bała się jednak, że nie uda się jej tego zrobić bez popadania w uzależnienia. W 1966 roku Janis zwróciła uwagę psychodelicznego zespołu rockowego Big Brother and the Holding Company, który szybko zwerbował ją do składu - ich pierwszy publiczny występ miał miejsce w Avalon Ballroom w San Francisco w tymsamym roku. Debiutancki album formacji ukazał się rok później, w 1968 zaś ukazała się płyta Cheap Thrills, która dotarła do pierwszego miejsca listy Billboard 200.

W 1969 roku Janis odeszła z Big Brother and the Holding Company i rozpoczęła karierę solową. Zwerbowała grupę Kozmic Blues Band, złożoną z muzyków sesyjnych, w tym samym roku ukazał się jej debiutancki i jedyny wydany za życia album, zatytułowany I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!, a Janis wystąpiła na legendarnym Festiwalu Woodstock. Niestety, coraz bardziej pogłębiało się jej uzależnienie. Artystka próbowała z nim zerwać w 1970 roku, jednak nieskutecznie. Janis Joplin zmarła 4 października 1970 roku w wyniku przedawkowania heroiny. Trzy miesiące po śmierci Janis ukazał się jej drugi i ostatni album, zatytułowany Pearl, który dziś postrzegany jest jako jeden z najważniejszych w historii muzyki.

Najsłynniejsze utwory Janis Joplin

Choć od śmierci artystki mija ponad pięćdziesiąt lat, to jej muzyka, jej postać zdają się być nieśmiertelne. To właśnie te kompozycje sprawiają, że Janis Joplin nigdy nie zostanie zapomniana - sprawdź naszą galerię: