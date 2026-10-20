Oto najlepsze utwory Black Sabbath według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10
Gdyby nie formacja Black Sabbath rynek muzyki metalowej dzisiaj z pewnością nie wyglądałby tak samo. Brytyjska grupa, której klasyczny skład tworzyli: wokalista Ozzy Osbourne, gitarzysta Tony Iommi, basista Geezer Butler i perkusista Bill Ward, zostawili po sobie dyskografię pełną genialnych riffów, ponurych tekstów i ponadczasowych hymnów, których wstyd nie znać.
Zespół istniał przez prawie pięć dekad. W lipcu 2025 roku historia BS oficjalnie dobiegła końca po ostatnim występie na stadionie Villa Park w Birmingham (kilkanaście dni później zmarł Osbourne). Grupa pozostawiła po siebie aż 19 studyjnych albumów, na których znalazły się ikoniczne utwory. A który z nich zasługuje na miano tego "najlepszego"?
Ze wsparciem, w tym zakresie, przybyli użytkownicy platformy Rate Your Music (RYM). Zrzesza ona miliony melomanów z całego świata. Przypomnijmy, że na tej stronie można oceniać albumy i utwory w skali 0,5-5 (z połówkami). Czas więc sprawdzić, jak ta społeczność tej platformy oceniła poszczególne utwory kwartetu z Birmingham.
Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy poniżej miejsca 20-11. Oto one:
- 20. Killing Yourself to Live (1973)
- 19. A National Acrobat (1973)
- 18. Electric Funeral (1970)
- 17. Hole in the Sky (1975)
- 16. Under the Sun (1972)
- 15. Sabbra Cadabra (1973)
- 14. Wheels of Confusion (1972)
- 13. Supernaut (1972)
- 12. Sweet Leaf (1971)
- 11. Snowblind (1972)
A jakie kompozycje Black Sabbath znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.