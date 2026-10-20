Oto najlepsze utwory Black Sabbath według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10

Gdyby nie formacja Black Sabbath rynek muzyki metalowej dzisiaj z pewnością nie wyglądałby tak samo. Brytyjska grupa, której klasyczny skład tworzyli: wokalista Ozzy Osbourne, gitarzysta Tony Iommi, basista Geezer Butler i perkusista Bill Ward, zostawili po sobie dyskografię pełną genialnych riffów, ponurych tekstów i ponadczasowych hymnów, których wstyd nie znać.

Zespół istniał przez prawie pięć dekad. W lipcu 2025 roku historia BS oficjalnie dobiegła końca po ostatnim występie na stadionie Villa Park w Birmingham (kilkanaście dni później zmarł Osbourne). Grupa pozostawiła po siebie aż 19 studyjnych albumów, na których znalazły się ikoniczne utwory. A który z nich zasługuje na miano tego "najlepszego"?

CZŁOWIEK Z METALU 5 BLACK SABBATH

Ze wsparciem, w tym zakresie, przybyli użytkownicy platformy Rate Your Music (RYM). Zrzesza ona miliony melomanów z całego świata. Przypomnijmy, że na tej stronie można oceniać albumy i utwory w skali 0,5-5 (z połówkami). Czas więc sprawdzić, jak ta społeczność tej platformy oceniła poszczególne utwory kwartetu z Birmingham.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy poniżej miejsca 20-11. Oto one:

20. Killing Yourself to Live (1973)

(1973) 19. A National Acrobat (1973)

(1973) 18. Electric Funeral (1970)

(1970) 17. Hole in the Sky (1975)

(1975) 16. Under the Sun (1972)

(1972) 15. Sabbra Cadabra (1973)

(1973) 14. Wheels of Confusion (1972)

(1972) 13. Supernaut (1972)

(1972) 12. Sweet Leaf (1971)

(1971) 11. Snowblind (1972)

A jakie kompozycje Black Sabbath znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Tony Iommi wskazał najważniejsze riffy Black Sabbath. To one ukształtowały heavy metal: