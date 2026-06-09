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Modestep zagra we Wrocławiu! Brytyjczycy wracają do gry

Modestep Live to projekt, który od ponad dekady elektryzuje miłośników cięższej elektroniki i alternatywnego rocka. Brytyjski zespół słynie z tego, że potrafi genialnie połączyć żywe instrumenty z masywnymi, niemal tanecznymi dropami. Muzycy wielokrotnie udowadniali, że scena to ich naturalne środowisko, a każdy występ zamieniają w pełne potężnej energii widowisko. Ostatnie lata formacja spędziła na udoskonalaniu swojego brzmienia, czego efektem był świetnie przyjęty album "Reconquering America" wydany w 2022 roku. Teraz grupa kontynuuje europejską trasę, aby ponownie spotkać się z fanami w mniejszych, dużo bardziej intymnych klubowych przestrzeniach. Polski przystanek na ich mapie to doskonała okazja do poczucia potęgi tego niezwykłego muzycznego zjawiska na własnej skórze. Zapowiada się intensywny wieczór dla absolutnie wszystkich fanów mocnych wrażeń.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Modestep w Polsce?

Wizyta brytyjskich muzyków w Polsce to z pewnością jedno z najciekawszych wydarzeń klubowych tej jesieni. Koncert odbędzie się 23 listopada 2026 roku. Na miejsce tego muzycznego spotkania wybrano Klub Łącznik, co doskonale pasuje do klimatu i scenicznego rozmachu zespołu. Fani mogą spodziewać się bardzo dobrego nagłośnienia i bliskiego kontaktu z artystami pod samą sceną. Punktualnie o godzinie 20:00 rozpocznie się główna część wieczoru, choć dokładny harmonogram całego wydarzenia zostanie opublikowany w tygodniu poprzedzającym koncert. Wiemy już z całą pewnością, że organizacją tego występu zajmuje się agencja Fource Entertainment. Na ten moment nie podano jeszcze oficjalnej informacji o ewentualnych formacjach grających przed główną gwiazdą.

DATA KONCERTU: 23 listopada 2026 r.

23 listopada 2026 r. MIASTO: Wrocław

Wrocław GDZIE: Klub Łącznik

Klub Łącznik GODZINA: 20:00

20:00 SUPPORT: Nieogłoszony

Bilety na koncert Modestep we Wrocławiu

Sprzedaż wejściówek na wrocławski koncert zespołu jest już w pełni otwarta. Dystrybucją zajmuje się oficjalnie platforma eBilet.pl i to właśnie za jej pośrednictwem fani mogą rezerwować miejsca na to wydarzenie. Organizatorzy zaznaczają, że ostateczne kwoty podane w systemie zawierają już wszystkie obowiązkowe opłaty, co pozwala uniknąć niespodzianek przy finalizacji transakcji. Niestety w ogólnodostępnych materiałach informacyjnych brakuje na ten moment dokładnego cennika z podziałem na konkretne pule sprzedażowe. W związku z tym dokładne ceny należy sprawdzić bezpośrednio na oficjalnej stronie dystrybutora przed podjęciem decyzji o zakupie. Warto pospieszyć się z zabezpieczeniem swojej wejściówki, ponieważ występy artystów tego formatu potrafią wyprzedać się w bardzo szybkim tempie.