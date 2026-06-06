Megadeth zagrali na Mystic Festival 2026! Zobacz zdjęcia z występu zespołu Dave'a Mustaine'a!

Tegoroczna edycja Mystic Festival od samego początku zapowiadała się na naprawdę mocną. Każde kolejne ogłoszenie składu wydarzenia budziło ogromne emocje wśród fanów i fanek ciężkich brzmień, nie da się jednak ukryć, że szczególnie dużo dobra organizatorzy przygotowali już na pierwszy dzień imprezy.

Ten odbywał się pod szyldem ikon thrash metalu - to 4 czerwca właśnie na Main Stage Mystic Festivalu pojawili się Overkill, Anthrax oraz główna gwiazda wieczoru tego dnia - zespół Megadeth! Nie da się ukryć, że z tego grona to właśnie set formacji, dowodzonej przez Dave'a Mustaine'a budził największe emocje.

Megadeth - najsłynniejsze numery legendy thrash metalu / Eska Rock Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Megadeth na Mystic Festival 2026 - zobacz zdjęcia!

Megadeth zawitali do Polski w bardzo szczególnym momencie swojej kariery. To już w połowie sierpnia 2025 roku Dave Mustaine ogłosił, że podjął decyzję o zakończeniu działalności przez swój założony w 1983 roku zespół. Z czasem stało się jasne, że powodem takiej decyzji są m.in. coraz bardziej dające się wokaliście i gitarzyście we znaki problemy zdrowotne, które utrudniają mu granie i występowanie na scenie.

Już w styczniu tego roku światło dzienne ujrzał zapowiedziany jako ostatni studyjny album Megadeth. Zatytułowane po prostu eponimem wydawnictwo okazało się być tak krytycznym, jak i komercyjnym sukcesem, debiutując - jako pierwszy album w karierze grupy - na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów.

Megadeth są w tej chwili już w trakcie swojej pożegnalnej trasy koncertowej, która ma potrwać nawet kilka lat. Formacja zaliczyła więc już w jej ramach pierwszą - i pozostaje mieć nadzieję, że nie ostatnią - wizytę w Polsce. Jak wyglądał występ ekipy Dave'a Mustaine'a na Mystic Festival 2026, w trakcie którego zespół odebrał Złotą Płytę za swój najnowszy krążek?

Zobacz zdjęcia, autorstwa Justyny Klorek, w poniższej galerii:

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Przeczytaj więcej o tym, co się działo pierwszego dnia Mystic Festivalu w relacji, autorstwa Justyny Klorek: