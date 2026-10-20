Lotniczo-rockowo-wojenne pytanie w "Milionerach"! Znasz poprawną odpowiedź?

Jesienna, chłodna aura i coraz krótsze dni sprawiają, że znacznie chętniej zostajemy w domach z ulubioną książką lub przed ekranem telewizora. To wymarzony moment na relaks pod kocem i z kubkiem gorącej herbaty.

Taka pora roku wręcz sprzyja nadrabianiu zaległości w filmach i serialach, które umknęły nam podczas wakacyjnych miesięcy. Dodatkowo stacje telewizyjne serwują widzom kolejne odsłony doskonale znanych programów rozrywkowych oraz popularnych telenowel.

Hubert Urbański o zmianach w "Milionerach". Wypadł kluczowy element!

Sprawdź, czy poradzisz sobie z tym muzycznym pytaniem z "Milionerów"

Od początku września fani teleturniejów mogą oglądać premierowe zmagania uczestników kultowych "Milionerów". Produkcja, która od zeszłego roku gości w ramówce Polsatu, jest nadawana regularnie od poniedziałku do czwartku punktualnie o 19:55.

W trakcie jednego z najnowszych odcinków padło niezwykle interesujące pytanie. Wymagało ono od grającej połączenia faktów ze świata mocnych brzmień, awiacji i historii konfliktów zbrojnych. Brzmiało ono następująco:

Zespół muzyczny jak amerykański samolot szpiegowski z czasów zimnej wojny...

Walcząca o wielkie pieniądze Barbara Rogala musiała wskazać jedną z czterech propozycji:

A - Pink Floyd

B - U-2

C - Deep Purple

D - AC/DC

Zawodniczka bez dłuższego wahania wybrała wariant B. Decyzja okazała się w pełni trafna i pozwoliła jej kontynuować grę.

U2 – fascynująca historia powstania nazwy legendarnego zespołu

Irlandzka formacja U2, założona w 1976 roku w Dublinie, to absolutna legenda światowego rocka. Początkowo muzycy występowali jako Feedback, a następnie The Hype, by dwa lata po debiucie przyjąć ostateczny szyld. Co ciekawe, artyści wcale nie inspirowali się militariami przy podejmowaniu tej decyzji. Przemawiały za nią zupełnie inne argumenty – od możliwości różnych interpretacji, przez świetny wygląd na afiszach koncertowych, aż po fakt, że wywoływała ona najmniej kontrowersji w zespole. Sam Bono wielokrotnie podkreślał w mediach, że do dzisiaj ma do niej dość chłodny stosunek.

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