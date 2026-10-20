Katarzyna Nosowska w żałobie. Straciła dwa ukochane psy w ciągu kilkunastu godzin: "Nie wiem czemu się poruszam, bo nie mam już serca"

Katarzyna Nosowska pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie muzycznej. Rozpoczęła swoją karierę w latach dziewięćdziesiątych jako wokalistka i autorka tekstów w zespole Hey. Grupa ta zapewniła jej ogromną popularność, jednak piosenkarka szybko zdecydowała się również na rozwój własnej, niezależnej ścieżki artystycznej.

Pierwszy solowy materiał wydała dokładnie trzydzieści lat temu w 1996 roku, oddając w ręce słuchaczy ceniony krążek zatytułowany „puk.puk”. Od tego momentu światło dzienne ujrzało kolejnych siedem autorskich płyt sygnowanych nazwiskiem artystki, a następna wielkimi krokami zbliża się do premiery.

Ukazanie się nowego, studyjnego projektu gwiazdy zaplanowano na piątek 23 października. Wydawnictwo noszące tytuł „Nigredo” będzie składać się z dwunastu premierowych utworów, które powstały we współpracy z uznanymi producentami: Pawłem Krawczykiem, Michałem „Foxem” Królem, Andrzejem Smolikiem oraz Marcinem Macukiem.

Niestety na zaledwie kilka dni przed tą ważną premierą wokalistkę spotkała bolesna, podwójna tragedia.

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Katarzyna Nosowska opłakuje dwa mopsy. Zwierzęta odeszły tego samego dnia

W poniedziałek 19 października gwiazda przekazała na swoich profilach internetowych informację, że zmarła jej ukochana suczka rasy mops o imieniu Jadzia. Zwierzę to regularnie pojawiało się na zdjęciach udostępnianych w sieci, a temat czworonoga nierzadko przewijał się również w podcastach „Bliskoznaczni”, które Nosowska nagrywa wspólnie ze swoim synem Mikołajem Krajewskim.

Niespodziewanie zaledwie kilka godzin później w sieci pojawił się kolejny wstrząsający komunikat, któremu towarzyszyły kadry z drugą suczką o imieniu Mania. Z opublikowanej wiadomości wynikało wprost, że artystka w przeciągu zaledwie jednego dnia straciła obie ukochane pupilki.

Mania odeszła też.. Los bije na oślep. Ostatni tydzień był walką o obie. Odeszły jednego dnia. Jadzia rano, Mania wieczorem. Nie wiem czemu się poruszam, bo nie mam już serca - napisała Katarzyna Nosowska.

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Pod oboma tragicznymi publikacjami artystki zamieszczono łącznie kilkaset wpisów zmartwionych internautów. Obserwatorzy masowo przesyłają słowa wsparcia i kondolencje, starając się dodać piosenkarce otuchy w tych niezwykle trudnych chwilach.

Oto kilka słów wsparcia, które sympatycy pozostawili pod postami na profilu gwiazdy:

Bardzo, bardzo współczuję. Ona z pewnością wróci do Pani, tylko w innym futerku.

Niezmiernie mi przykro. Stracić dwie ukochane istoty jednego dnia to ogromny cios.

Pani Kasiu , tak bardzo mi przykro To jest ból nie do opisania… Psy mają tylko jedną wadę , to że odchodzą za szybko.